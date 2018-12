Iniesta diz que Barcelona tem que brigar por tudo nesta temporada

Ídolo do clube espanhol está de férias na Espanha e não deixou de falar sobre o clube do coração

De férias da Liga Japonesa, Andrés Iniesta está de volta a Barcelona. Em entrevista exclusiva ao Mundo Deportivo, o jogador falou de vários assuntos envolvendo a equipe catalã, entre eles, deixou claro a possibilidade de Messi e companhia faturar todos os títulos da atual temporada.

"Quando voce vai para o campo, vai pensando em ganhar o jogo. É certo que nos últimos anos, pelo o que aconteceu, nós ficamos perto, penso que algo mais poderíamos ter feito. Elenco tem, os jogadores novos vão seguir crescendo e serão importantes, é a exigencia. Esse time tem que ir por tudo".



(Foto: Getty Images)

"Seria muito bom, tomara que o Barcelona possa estar nesta final e ganhar".

Aos 34 anos, o ídolo catalão está defendendo as cores do Vissel Kobe no Japão, onde atua ao lado do amigo David Villa.