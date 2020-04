Iniesta "aprova" revelação do São Paulo no Barcelona e se diz triste por Ronaldinho

Hoje no Vissel Kobe, do Japão, meia espanhol ainda revelou que pode estender a carreira por causa da crise do novo coronavírus

Revelado em La Masia e ídolo do , Andrés iniesta disse que o ex-clube está certo em se movimentar no mercado e tentar acertar com jovens promessas de outras equipes, como é o caso de Gustavo Maia, do .



Os catalães pagaram 1 milhão de euros (R$ 5,7 milhões na cotação atual) apenas para ter prioridade no direito de compra do jovem atacante de 19 anos que sequer estreou no time profissional do Tricolor.

"Acho que o equilíbrio é o melhor. É ótimo que o clube possa antecipar operações que no futuro podem ser importantes. Mas precisa estar atualizado sem descuidar da 'cantera' (categoria de base). Me parece bem que o Barcelona esteja atento a todo o mercado. Isso é importante", disse o jogador de 35 anos, em entrevista ao jornal espanhol Marca.

Iniesta também falou sobre Ronaldinho Gaúcho, seu antigo companheiro de Barça que foi detido no há mais de um mês e segue no país sul-americano cumprindo prisão domiciliar em um hotel.

"Não falei com ele recentemente. A situação que temos visto pela televisão que ele está vivendo no Paraguai evidentemente me deixa triste. Espero que isso termine logo e bem", afirmou.

Em uma longa entrevista, Iniesta também disse que sonha com um jogo de despedida pela seleção espanhola, admitiu que pode virar técnico após pendurar as chuteiras e lembrou quando Pep Guardiola o elogiou após um torneio na base do Barcelona.

"Ele me disse que em alguns anos estaria me vendo jogar na equipe principal e acertou. Mas isso foi além, porque ele foi meu treinador e vivemos momentos únicos no clube juntos".

Com contrato até 2021 com o Vissel Kobe, do , o meia ainda revelou que a paralisação do futebol por causa da pandemia do novo coronavírus pode levá-lo a estender a carreira por mais algum tempo.

"Queremos voltar a jogar e que o mundo todo possa aproveitar. Este descanso me dá forças para tentar prolongar minha carreira profissional, mas agora a única coisa que estamos pensando é que o mundo possa superar esta situação tão complicada que estamos vivendo", concluiu.