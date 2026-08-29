O sorteio da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa para a temporada 2026-2027 resultou em confrontos fortes para o Barcelona.

O Barcelona disputará dois duelos de peso na fase de liga contra Manchester City e Paris Saint-Germain.

A União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) revelou, neste sábado, as datas das partidas, com o Barcelona iniciando sua caminhada em um confronto tranquilo em seu estádio contra o Feyenoord.

As partidas do Barcelona na fase de liga completa ficaram assim:

9 de setembro

Barcelona x Feyenoord — (Spotify Camp Nou).

13 de outubro

Galatasaray x Barcelona — (fora de casa).

20 de outubro

Paris Saint-Germain x Barcelona — (fora de casa).

3 de novembro

Barcelona x Aston Villa — (Spotify Camp Nou).

25 de novembro

Sabah do Azerbaijão x Barcelona — (fora de casa).

8 de dezembro

Barcelona x Manchester City — (Spotify Camp Nou).

20 de janeiro

Sporting de Lisboa x Barcelona — (fora de casa).

27 de janeiro

Barcelona x Como — (Spotify Camp Nou).

Este sorteio vem dentro do novo formato da Liga dos Campeões da Europa, que reúne 36 times em uma única fase de liga, na qual cada equipe disputa 8 partidas contra 8 adversários diferentes, sendo dois jogos de cada pote, um em casa e outro fora.

Os ocupantes das oito primeiras posições avançam diretamente às oitavas de final, enquanto as equipes que ocupam da nona à vigésima quarta posição disputam um playoff em formato de ida e volta pelas vagas restantes nas oitavas de final, e os times do 25º ao último lugar dão adeus à competição sem passar para a Liga Europa.



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