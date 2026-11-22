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Os jogadores do Manchester United receberam um alerta sobre os treinos físicos exaustivos que o novo técnico Mauricio Pochettino pretende impor. O treinador já começou a promover mudanças imediatas na forma de trabalho dentro do elenco e deixou claro que o que se viu nos treinamentos até agora é apenas o começo.

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Os jogadores do Manchester United receberam um alerta sobre os treinos físicos exaustivos que o novo técnico Mauricio Pochettino pretende impor. O treinador já começou a promover mudanças imediatas na forma de trabalho dentro do elenco e deixou claro que o que se viu nos treinamentos até agora é apenas o começo.

Pochettino, de 54 anos, assumiu a missão de tirar o Manchester United da crise após o início desastroso da equipe nesta temporada, que a colocou na zona de rebaixamento. Sua primeira partida no comando será contra o Liverpool, no próximo domingo, fora de casa.

Antes do início da rodada atual, o Manchester United ocupava a 19ª posição entre as equipes em distância total percorrida nas partidas da Premier League nesta temporada e a 17ª em corridas em alta velocidade, além de aparecer em 19º na média de velocidade máxima.

Na entrevista coletiva de sexta-feira, o treinador argentino ressaltou que "os números dependem do contexto em que são lidos", mas as estatísticas registradas pela equipe já são, de fato, preocupantes.

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Pochettino comandou três dias de treinos até agora. Cada sessão foi descrita como mais difícil e mais longa em comparação com o período em que Michael Carrick estava à frente da equipe.

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Mas o trabalho de verdade, segundo as expectativas, só começará depois do confronto com o Liverpool fora de casa.

Uma fonte declarou ao jornal britânico The Sun: "Pochettino aumentou imediatamente o ritmo e a intensidade dos treinos em todos os aspectos. Os jogadores passaram a treinar com mais esforço e por mais tempo, e já perceberam a diferença."

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E acrescentou: "Mas o foco principal dele até agora tem sido implantar algumas de suas ideias táticas na equipe antes do jogo. Por isso, embora os jogadores sintam o aumento da carga de trabalho e das exigências, a mensagem que receberam é que o trabalho de verdade ainda não começou."

A fonte prosseguiu: "Será interessante acompanhar o que vai acontecer. Ou os jogadores aceitam essas mudanças e respondem a elas, ou as rejeitam, e aí as coisas podem se transformar em um novo desastre."

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Os jogadores do Manchester United terão de estar preparados para um grande esforço físico sob o comando de Pochettino, conhecido pelo rigor ao exigir que seus atletas corram e trabalhem com intensidade em campo.

Ainda assim, o treinador argentino, ex-técnico da seleção dos Estados Unidos, não terá muito tempo para trabalhar com o grupo nos treinos, já que o Manchester United disputará cinco partidas nos próximos 21 dias.

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Apesar do pouco tempo, Pochettino fará todo o possível para levar o grupo ao mais alto nível de preparação física.

Durante a coletiva, o treinador explicou: "Se vocês não colocarem os números no contexto certo, acho que falar sobre eles é algo muito perigoso, e é fácil manipular esses números."

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E continuou: "Mas é verdade que preciso ser honesto. Às vezes, os números revelam coisas que você pode perceber depois em campo, mas vamos nos concentrar muito em tentar melhorar nossos dados e números em todos os setores do campo."

E concluiu: "Claro, não estamos aqui para fazer acusações ou criticar o que aconteceu, mas para construir algo com nossos jogadores e o clube, e tentar apresentar o desempenho necessário e conquistar vitórias."