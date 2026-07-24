Início preocupante: dupla de reforços fica de fora da lista do Chelsea para o estágio de preparação

O espanhol Xabi Alonso, novo treinador do Chelsea, sofreu um golpe precoce na preparação para a próxima temporada, depois de dois dos novos reforços terem ficado ausentes da lista de convocados do clube para a digressão de pré-época na Austrália e na Ásia.

O Chelsea anunciou a viagem de 27 jogadores à cidade australiana de Sydney para realizar o estágio de preparação, com a lista a incluir o defesa Marco Palestra, o mais recente reforço de verão do clube, que chegou proveniente da Atalanta a troco de 43 milhões de libras esterlinas.

Em contrapartida, a lista registou a ausência da dupla Emanuel Emegha e Geovany Quenda, apesar de ambos estarem oficialmente vinculados ao Chelsea durante o atual mercado de transferências de verão.

O clube londrino tinha fechado o acordo com o Estrasburgo e o Sporting de Lisboa relativamente à transferência dos jogadores antes do início do verão, mas a sua integração efetiva nos quadros da equipa aconteceu durante o período atual.

Lesão afasta Emegha e ausência misteriosa de Quenda

Segundo o jornal britânico «The Sun», o avançado neerlandês Emanuel Emegha, de 23 anos, sofreu uma lesão nos tendões do joelho durante um jogo de treino à porta fechada frente ao Bromley, adversário da segunda divisão inglesa, que terminou com a vitória do Chelsea por 3-0.

Já a situação do português Geovany Quenda, extremo direito de 19 anos, permanece por esclarecer até ao momento, uma vez que não foi revelado o motivo da sua ausência da lista da digressão de preparação.

Apesar deste golpe precoce nos planos de Alonso, a dupla ainda tem a possibilidade de se juntar à equipa durante a digressão numa fase posterior, caso a sua condição melhore.

Ausências devido ao Mundial

Faltam ainda à digressão vários elementos fundamentais devido à sua participação nas fases avançadas do Mundial, com destaque para Morgan Rogers, que se transferiu recentemente para o Chelsea, proveniente do Aston Villa, numa transferência no valor de 117 milhões de libras esterlinas, além do capitão da equipa, Reece James.

Os jogadores continuam a usufruir de um período de descanso após o seu longo percurso com a seleção inglesa no Mundial, antes de regressarem para se juntarem à equipa com vista à preparação da nova temporada.

O Chelsea tinha vencido o Bromley por três golos sem resposta num jogo de treino disputado à porta fechada, tendo os golos da equipa sido apontados por João Pedro, Jimmy-Jay Gittens e Emanuel Emegha, antes de este último se ter lesionado.