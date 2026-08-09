Início falso para Anthony Correia: FC Utrecht reage tarde demais contra o FC Groningen

Anthony Correia começou seu período como técnico do FC Utrecht com uma derrota. Os Domstedelingen visitaram o FC Groningen e perderam por 2 a 1, fazendo com que sua estreia oficial não fosse coroada com três pontos.
Willumsson abriu o placar antes dos dez minutos. Com Ángel Alarcón, a bola caiu atrás da defesa do Utrecht, e o atacante, cara a cara com o goleiro Michael Brouwer, manteve a calma e empurrou para fazer 1 a 0.
Na fase inicial, Yoann Cathline já havia tido uma chance claríssima, mas parou em Etienne Vaessen. Aos 26 minutos, os Domstedelingen voltaram a ter uma grande oportunidade. Desta vez, Alarcón invadiu, mas ele também não conseguiu superar o goleiro.
Na sequência, o Groningen passou a ditar o jogo, enquanto o Utrecht recuava um pouco mais em campo e tentava levar perigo principalmente nos contra-ataques. Isso quase não resultou em grandes chances. As duas equipes ainda balançaram as redes, mas os gols de Willumsson e Dani de Wit foram anulados por impedimento.
Após o intervalo, o Groningen voltou ligado do vestiário. Thom van Bergen ampliou a vantagem com uma cavadinha traiçoeira por cobertura sobre Brouwer: 2 a 0. O Trots van het Noorden seguiu dominante, cedeu pouco e controlou a partida.
Um terceiro gol do Groningen parecia estar mais perto de sair do que o gol que recolocaria o Utrecht no jogo. Ainda assim, Adrian Blake trouxe a emoção de volta a dez minutos do fim: 2 a 1. Davy van den Berg manteve a calma cara a cara com Vaessen e rolou para o ponta, que empurrou com facilidade para marcar. Poucos minutos depois, Alarcón parecia a caminho do empate, mas o goleiro do Groningen conseguiu intervir a tempo.
O time de Dick Lukkien estava visivelmente abalado e parecia inquieto após sofrer o gol. Onde por mais de oitenta minutos tudo parecia sob controle, a reta final acabou ficando emocionante para os torcedores do Groningen. Correia e seus comandados, porém, não conseguiram mais marcar e começaram a temporada com derrota no extremo norte do país.