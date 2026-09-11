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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Início excepcional: o décimo gol coloca En-Nesyri à frente de Benzema no Campeonato Saudita

Y. En-Nesyri
K. Benzema
Al-Faisaly x Al-Ittihad
Al-Faisaly
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Marrocos
França
Arábia Saudita

O atacante marroquino supera os inícios de seu compatriota francês

O marroquino Youssef En-Nesyri, atacante do Al-Ittihad, conseguiu superar seu antecessor, o francês Karim Benzema, na Saudi Pro League, após marcar seu décimo gol na competição.

O Al-Ittihad foi visitar o Al-Faisaly, nesta sexta-feira, no estádio da Cidade Esportiva de Al-Majma'ah, pela sétima rodada da Saudi Pro League.

A partida contou com a grande atuação do atacante marroquino Youssef En-Nesyri, que marcou dois gols, ambos com assistência de seu companheiro nigeriano George Ilenikhena.

En-Nesyri chegou ao seu décimo gol com o Al-Ittihad na Saudi Pro League, na 20ª partida que disputa pelo clube na competição, desde que chegou vindo do Beşiktaş durante a última janela de transferências de inverno.

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ITT

Com esse início, o atacante marroquino superou Karim Benzema, que carregou o Al-Ittihad ao longo de duas temporadas e meia, desde sua chegada ao clube vindo do Real Madrid no verão de 2023, antes de se transferir para o Al-Hilal na última janela de inverno.

Benzema só chegou ao seu décimo gol com o Al-Ittihad na Saudi Pro League na 23ª partida, mais precisamente na vitória por 2 a 1 sobre o Al-Taawoun, na segunda rodada da temporada 2024-2025.

A torcida do Al-Ittihad espera que esse início forte de En-Nesyri seja um indício de que ele repetirá o que Benzema fez, quando liderou o clube na conquista da dobradinha entre a Saudi Pro League e a Copa do Servidor das Duas Mesquitas Sagradas pela primeira vez em sua história, na temporada 2024-2025.

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