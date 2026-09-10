O "FC Bayern planeja Arijon Ibrahimovic de forma definitiva", estampou o recordista alemão de títulos ao anunciar a renovação de contrato do jogador de 20 anos em 7 de julho. O diretor esportivo Christoph Freund sorriu para a câmera na foto oficial de imprensa e exaltou: "Agora não se trata mais apenas de aprender para ele - agora se trata de atacar, aqui no FC Bayern!"

Dois meses depois, Ibrahimovic já pode apresentar um jogo na Bundesliga e um gol, está na liderança da tabela após duas vitórias em dois jogos - mas não, como talvez se esperasse, com o principal clube do setor da capital do estado, e sim com o FC Augsburg.

"Hoje aqui, amanhã ali, mal chego, já preciso partir", deve ter pensado o jogador de ataque, que já foi emprestado várias vezes, como na canção cantada por Hannes Wader, quando os Vermelhos de repente deixaram de contar com ele. E isso depois de ele ter ficado enormemente feliz "por receber a chance de poder jogar no maior clube do mundo."

Ele deveria ser o reserva do incansável Luis Diaz, mas, em vez disso, o chefão do esporte Max Eberl declarou de forma repentina pouco antes do deadline day, durante uma coletiva de imprensa: "Se houver algo que exista, que seja concreto, que possa ser interessante para ambas as partes, então estaríamos novamente abertos a isso."

Permanece, no entanto, a questão de quão aberto Ibrahimovic realmente estava a uma saída do recordista alemão, ainda que Freund tenha afirmado no comunicado à imprensa de 1º de setembro que "chegamos a um acordo com Arijon de que, para o desenvolvimento dele, o melhor é emprestá-lo por mais uma temporada."

Mudança de rumo do Bayern com Ibrahimovic causa irritação

Segundo Sport1 , Ibrahimovic teria ficado "extremamente irritado"; de acordo com a reportagem, seu empresário Roman Rummenigge também teria se sentido "pego de surpresa" pela investida não combinada de Eberl. Do lado deles, ao que tudo indica, não teria havido motivo para uma mudança de rumo, sobretudo porque ele calculava boas chances de ganhar minutos com base nos sinais recebidos.

O Werder Bremen também teria tentado contratá-lo, mas quem levou a melhor foi o Augsburg. No fim, o FCA garantiu, além de um empréstimo até o fim da temporada, uma opção de compra no valor de oito milhões de euros, sendo que Ibrahimovic, segundo Freund, continua sendo "um jovem jogador com grandes qualidades, e ele precisa de prática de jogo regular nesta fase. Ele terá isso no FC Augsburg, e continuaremos a acompanhá-lo de perto nesse caminho."

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Uma forma de dizer "simplesmente ainda não é suficiente para o Bayern"? Os motivos exatos para a mudança de rumo seguem sem estar claros, mas, após algumas grandes chances desperdiçadas na pré-temporada, ao menos entre os torcedores voltaram a surgir críticas a Ibrahimovic. Entre outras coisas, foi-lhe negada a classe necessária para grandes jogos.

Enquanto isso, o início na cidade dos Fugger não poderia ter sido melhor para Ibrahimovic: sob o comando do técnico Manuel Baum, ele já começou como titular em seu primeiro jogo e ainda contribuiu com um gol na vitória por 4 a 1 sobre o Eintracht Frankfurt. Pelo menos por enquanto, a saída apressada da Säbener Straße acabou tendo um efeito positivo para Ibrahimovic.