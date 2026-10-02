Como informa Christian Falk, da Sport Bild , o recordista de títulos só não tomou a iniciativa por Read na última janela de transferências porque não foi possível encontrar um comprador para Sacha Boey, que já havia sido descartado há muito tempo.

No inverno, porém, o Bayern de Munique pode possivelmente fazer uma nova investida por Read, caso Boey finalmente seja vendido. Segundo a reportagem, o recordista de títulos continua convencido das qualidades do lateral de 20 anos.

O Bayern já teria procurado o Feyenoord Roterdã no inverno passado, mas a transferência fracassou porque Read sofreu uma lesão muscular prolongada e só voltou aos gramados no fim de abril.

Givairo Read já esteve perto de ir para o Bayern de Munique

"Antes da pausa de inverno do ano passado, trabalhei ativamente por uma transferência de Read para o Bayern de Munique", relatou no verão o agora ex-diretor do Feyenoord, Dennis te Kloese, em entrevista ao De Telegraaf. Segundo a publicação, falava-se em uma taxa de transferência de cerca de 25 milhões de euros. Além do clube de Munique, equipes da Inglaterra também estariam interessadas no lateral-direito.

O plano de Te Kloese era "concluir a transferência, deixar Givairo jogar mais meio ano no Feyenoord e permitir que ele se transferisse no verão. Mas então Givairo se lesionou duas vezes. Isso atrapalhou nossos planos".

Read sofreu uma lesão na coxa em novembro. Em janeiro, ele comemorou seu retorno, mas, após apenas uma partida, precisou ficar meses afastado. Se isso não tivesse acontecido, "provavelmente teríamos chegado a um acordo com o Bayern, porque as negociações já estavam muito concretas".

Getty Images

Givairo Read tem início dos sonhos e pode substituir Konrad Laimer no Bayern de Munique

O internacional sub-21 da Holanda teve um início dos sonhos na nova temporada e já soma cinco assistências após sete jogos da liga. Ele deu três assistências nos sete gols da goleada sobre o PEC Zwolle.

No Bayern, Read poderia aumentar a concorrência pelo lado direito. Ali, Konrad Laimer é o dono da posição, mas também já foi substituído com mais frequência por Josip Stanisic. Pelo lado esquerdo, o recuperado Alphonso Davies e o reforço Nathaniel Brown, contratado por 50 milhões de euros, disputam atualmente uma vaga no time titular.

O próprio Read já deixou claro publicamente que seu futuro de longo prazo não está em Roterdã, sem querer, no entanto, ser desrespeitoso com o clube. "Não é mais segredo que os clubes estão me observando e que uma transferência no verão pode acontecer. Também não quero esconder isso. Ainda não tomei uma decisão, então continuo sob contrato com o Feyenoord. Muito possivelmente pode ter sido meu último jogo em casa, mas não quero dizer isso cedo demais", afirmou Read à ESPN no fim da temporada.

Uma transferência de verão para o Nottingham Forest, no entanto, fracassou. Segundo informações, o Feyenoord recusou uma proposta de 22 milhões de euros.



