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Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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Início difícil para o astro francês: técnico do Liverpool anuncia más notícias sobre Barcola

Liverpool x Tottenham
Liverpool
Tottenham
Carabao Cup
A. Iraola
B. Barcola
England
Espanha
França

Lesionou-se na partida contra o Atlético de Madrid

Bradley Barcola (24 anos) teve um início difícil em sua trajetória com o Liverpool, especialmente após deixar o campo lesionado depois de uma hora de jogo na partida da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid.

 Após não conseguir marcar em três partidas, o ponta-esquerda francês enfrenta agora sua primeira lesão nesta temporada.

 Na véspera da partida da terceira fase da Copa da Liga contra o Tottenham, seu treinador, Andoni Iraola, confirmou que o jogador que se juntou à equipe no verão ainda não estava pronto para atuar.

Segundo o site "Foot Mercato", ele afirmou: "Ele ainda não está pronto para treinar com a equipe. Está treinando sozinho, mas começou a tocar na bola. Queremos que ele volte o mais rápido possível".

E prosseguiu: "Ainda tem algum tempo de recuperação pela frente, e vai levar um tempo. Com todas essas lesões de longa duração, acredito que o (Giovanni) Leoni tem uma leve vantagem sobre ele".

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