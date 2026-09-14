Início difícil para o astro francês: técnico do Liverpool anuncia más notícias sobre Barcola

Bradley Barcola (24 anos) teve um início difícil em sua trajetória com o Liverpool, especialmente após deixar o campo lesionado depois de uma hora de jogo na partida da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid.

Após não conseguir marcar em três partidas, o ponta-esquerda francês enfrenta agora sua primeira lesão nesta temporada.

Na véspera da partida da terceira fase da Copa da Liga contra o Tottenham, seu treinador, Andoni Iraola, confirmou que o jogador que se juntou à equipe no verão ainda não estava pronto para atuar.

Segundo o site "Foot Mercato", ele afirmou: "Ele ainda não está pronto para treinar com a equipe. Está treinando sozinho, mas começou a tocar na bola. Queremos que ele volte o mais rápido possível".

E prosseguiu: "Ainda tem algum tempo de recuperação pela frente, e vai levar um tempo. Com todas essas lesões de longa duração, acredito que o (Giovanni) Leoni tem uma leve vantagem sobre ele".

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