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O Manchester United está na zona de rebaixamento da Premier League após um movimentado empate por 4 a 4 (2 a 2) com o Aston Villa, pela 10ª rodada.

Os Red Devils tiveram, no domingo, um início de jogo historicamente ruim. Logo no primeiro minuto, o gigante inglês, que atravessa uma grave crise, saiu atrás no placar quando Alysson abriu o placar para o Villa. Pouco depois, os visitantes já venciam por 2 a 0: o ex-atacante do Bayern Nicolas Jackson aproveitou um rebote e ampliou de perto.

Assim, após exatos 3 minutos e 40 segundos, o United perdia por 2 a 0, algo que jamais havia acontecido tão cedo na ilustre história dos Red Devils em uma partida da Premier League.

Bruno Fernandes recolocou o United no jogo

Em Old Trafford, o temor de um novo tropeço era palpável. O que dava esperança era a terça-feira anterior, quando o United conseguiu virar uma desvantagem de 2 a 0 para vencer a Roma por 3 a 2 na Champions League. E a esperança logo ganhou força: aos 16 minutos, o líder do meio-campo Bruno Fernandes descontou de pênalti, fazendo 2 a 1.

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O United se recuperou bem, passou a dominar a partida, criou outras chances de gol e foi recompensado pouco antes do intervalo. Justamente Youri Tielemans, que se transferiu do Villa para Manchester no verão, marcou aos 44 minutos e deixou o placar em 2 a 2. Também foi um feito histórico, desta vez positivo: pela primeira vez em um jogo da Premier League em casa, o United conseguiu chegar ao intervalo sem estar atrás no placar depois de perder por 2 a 0.

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O segundo tempo, porém, começou da pior maneira possível. Após uma falta de Diogo Dalot, do United, dentro da área, o Villa recebeu um pênalti logo depois do reinício da partida. John McGinn converteu e recolocou os visitantes de Birmingham na frente. Pouco depois, o Villa voltou a abrir dois gols de vantagem, quando o ex-jogador do Bayern Leon Goretzka aproveitou uma sobra para fazer 4 a 2 aos 53 minutos. Em sua oitava partida pelo novo clube, foi o primeiro gol de Goretzka.

Manchester United está na zona de rebaixamento da Premier League

Na sequência, o United tentou por muito tempo, sem sucesso, diminuir a diferença. Só no segundo minuto dos acréscimos Joshua Zirkzee, que havia entrado pouco antes, fez 4 a 3. E o United ainda conseguiu salvar um ponto: Patrick Dorgu marcou de cabeça no sexto minuto dos acréscimos e fechou o placar em 4 a 4.

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Apesar da reação, o United caiu para a zona de rebaixamento. Com oito pontos, os Red Devils ocupam a 18ª posição, um ponto atrás do recém-promovido Coventry City, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já a distância para os quatro primeiros colocados é de dez pontos.

Resta saber se o gol de empate nos acréscimos salvará mais uma vez o emprego de Carrick. O treinador de 45 anos está ameaçado de demissão há semanas, e o ex-técnico da seleção alemã Julian Nagelsmann chegou a ser apontado como possível substituto. No entanto, o United agora estaria de olho em outros candidatos.