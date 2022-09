Início de Lewandowski no Barcelona é melhor que os de Messi, Ronaldinho e mais

São oito gols em seis jogos para o polonês - contando apenas partidas oficiais

Maior artilheiro da Europa nas últimas temporadas, Robert Lewandowski chegou ao Barcelona para ser o homem-gol da equipe catalã. Até agora, o polonês vai fazendo valer o investimento.

Lewa já marcou oito gols em suas seis primeiras partidas oficiais pelo Barça - 5 em jogos do Campeonato Espanhol e três na Liga dos Campeões. São números melhores do que teve, por exemplo, Lionel Messi, em seu início na Catalunha.

Alguns podem até falar que o polonês chega já com 34 anos, enquanto o argentino começou muito jovem. Mas Lewandowski também vai fazendo um início mais goleador que outros craques, como Ronaldinho, Neymar, Thierry Henry, Samuel Eto'o e muitos outros.

Nenhum jogador do Barcelona alcançava tal marca desde um outro atleta do leste europeu: o húngaro Sándor Kocsis, em 1959.

O artilheiro da Copa do Mundo de 1954 também chegou ao Barça já mais veterano, com 29 anos, vindo do suíço Young Fellows Juventus. No total, conquistou quatro títulos no Camp Nou - e se aposentou vestindo a camisa blaugrana.

A expectativa, então, é que Robert Lewandowski consiga repetir os passos de Kócsis, com um início fulminante e uma galeria de troféus preenchida. O começo vem criando essa expectativa: o Barça lidera tanto o Campeonato Espanhol como o seu grupo na Liga dos Campeões da Uefa.

Lewa e o Barcelona voltam aos gramados neste meio de semana, na terça-feira (13), no seu maior desafio até o momento na temporada: visita o Bayern de Munique, pela segunda rodada da Champions. Resta saber se o polonês continuará balançando as redes na mesma velocidade.