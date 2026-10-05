Às vezes, o novo técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, foi apresentado como um mágico ou até mesmo um messias ao assumir o cargo. Já dava para imaginar, agora se sabe: contratar Klopp e, de repente, voltar ao topo do mundo não é tão simples assim. Para tranquilidade geral: também não foi tão simples em seus ex-clubes Borussia Dortmund e Liverpool. Lá também levou tempo até que ele moldasse, a seu gosto, as máquinas de sucesso que ficaram na memória.

O balanço de Klopp após a primeira pausa para jogos de seleções é o seguinte: um empate muito feliz na Holanda, uma derrota desnecessária em casa para a Grécia, uma vitória soberana contra sérvios muito fracos e agora, para fechar, um 0 a 0 apesar de grande domínio na Grécia. A vaga nas quartas de final da Nations League está bem distante. Aliás, Julian Nagelsmann ainda havia conseguido isso com tranquilidade em 2024; naquela ocasião, a Alemanha só caiu na semifinal diante de Portugal, que depois foi o campeão.

Depois disso, porém, a equipe da DFB sob o comando de Nagelsmann entrou em queda constante até o fiasco da Copa do Mundo. Em comparação, a seleção se apresentou mais combativa e mais física nas quatro primeiras partidas sob Klopp, incluindo até uma confusão generalizada aqui e ali. Além disso, o foco de Klopp na pressão pós-perda ficou mais evidente de jogo para jogo, o que nos leva àquela que talvez seja a maior constatação de seu início como técnico da seleção: em termos de elenco, Klopp parece aberto a tudo; taticamente, porém, não está disposto a negociar.

Para os quatro jogos, ele convocou 43 jogadores em dois grupos com alguma sobreposição, 36 deles entraram em campo, entre eles dez estreantes. Para todos os outros jogadores alemães, a porta, por sua vez, está "escancarada", como Klopp enfatiza em toda oportunidade. Todos podem participar, essa é a mensagem. Mas quem quiser participar precisa saber: vai jogar no consagrado sistema 4-3-3 de Klopp, com foco na pressão pós-perda e em ataques rápidos pelos lados.

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Klopp encerrou um debate sobre Kimmich e provocou um novo

Isso torna especialmente interessante a disputa no meio-campo. No passado recente, a equipe da DFB geralmente atuava com uma dupla de volantes. Klopp, por outro lado, aposta em dois meias e um armador mais recuado. Num primeiro momento, essa posição foi assumida pelo capitão Joshua Kimmich, deslocado por Klopp do lado direito da defesa para o centro já em seu primeiro ato no cargo. Depois da atuação infeliz em casa contra a Grécia, Kimmich teve de deixar a delegação como previsto, mas contra a própria vontade.

Na sequência, Aleksandar Pavlovic, seu companheiro no Bayern de Munique, assumiu a função e convenceu. As discussões sobre o futuro papel de Kimmich foram, portanto, naturais, mas foram apenas mal conduzidas por Klopp e até intensificadas por algumas declarações irreverentes ("Isso eu posso dizer ao Jo: quanto mais se pergunta, menos provável é conseguir aquilo que se quer."). No fim das contas, Klopp encerrou antes da pausa para jogos de seleções um debate sobre Kimmich (lateral-direito ou no centro?), mas então desencadeou um debate totalmente novo sobre Kimmich (ele ainda é necessário?).

O fato de o primeiro debate sobre Kimmich não ter sido reaberto se deve, por sua vez, a Philipp Treu. A convocação do lateral-direito de 25 anos do Freiburg e seu papel até aqui já são tratados como a primeira mágica de Klopp na equipe da DFB. Como único jogador, Treu esteve três vezes no time titular e sempre mostrou atuações de sólidas a boas. Ele tem potencial para resolver a eterna posição problemática da Alemanha a longo prazo.

Curioso, mas verdadeiro: dificilmente algum jogador deve ter seu lugar no time tão assegurado para o próximo jogo da seleção, na Sérvia, em 13 de novembro, quanto o estreante Treu. Em praticamente todas as outras posições, por outro lado, a disputa parece totalmente em aberto.

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Equipe da DFB: fartura de opções no meio-campo, escassez no ataque

Marc-Andre ter Stegen foi previamente definido por Klopp como goleiro titular provisório. Em sua única atuação em Amsterdã, porém, o jogador de 34 anos alternou entre genialidade e loucura. Jonas Urbig, onze anos mais jovem, deixou impressão melhor em seus dois jogos e não sofreu gols. Seu problema: no Bayern de Munique, ele é apenas reserva.

Na zaga, os nomes estabelecidos estão sob pressão. Jonathan Tah e Nico Schlotterbeck vacilaram contra a Holanda; nos outros jogos, a Alemanha defendeu com mais estabilidade, com Yann Aurel Bisseck e Malick Thiaw convencendo sobretudo.

A disputa no meio-campo, por sua vez, não se limita apenas a Kimmich e Pavlovic. Com Florian Wirtz, Tom Bischof, Felix Nmecha, o atualmente lesionado Jamal Musiala e vários estreantes, entre eles Bambase Conte, elogiado de forma chamativa por Klopp, o técnico da seleção também tem fartura de opções nas duas meias-posições. A recuperação de Wirtz, que vinha tropeçando no Liverpool, é a segunda grande conquista de Klopp ao lado da descoberta de Treu. Na Grécia, o jogador de 23 anos atuou até como capitão.

Pelos lados, foi sobretudo o estreante Derry Scherhant quem se credenciou para novas oportunidades. Já a seleção de opções no comando do ataque parece mais escassa. O nome estabelecido Kai Havertz teve de deixar a delegação lesionado após uma breve participação contra a Holanda. Seus substitutos Younes Ebnoutalib, Nick Woltemade e Jonathan Burkardt decepcionaram sem exceção.

Sintomático que a Alemanha, apesar do claro domínio em três dos quatro jogos e de um total de 74 finalizações, tenha marcado apenas três gols, todos eles, além disso, feitos por jogadores de meio-campo. As esperanças para o ataque agora estão mais nos empolgantes atacantes da seleção sub-21 Paris Brunner e Nicolo Tresoldi. Talvez Klopp também mude de ideia em relação a Deniz Undav, que desta vez não foi convocado.