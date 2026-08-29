O sorteio da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa para a temporada 2026-2027 reservou confrontos difíceis para o Real Madrid.

A União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) revelou, neste sábado, as datas das partidas, com o Real Madrid iniciando sua caminhada em um duelo complicado contra a Inter de Milão no estádio Santiago Bernabéu.

A tabela completa de jogos do Real Madrid ficou assim:

8 de setembro

Real Madrid x Inter de Milão (Santiago Bernabéu).

14 de outubro

Roma x Real Madrid — (fora de casa).

21 de outubro

Real Madrid x RB Leipzig — (Santiago Bernabéu).

4 de novembro

AEK Atenas x Real Madrid — (fora de casa).

24 de novembro

Real Madrid x PSV Eindhoven — (Santiago Bernabéu).



9 de dezembro

Arsenal x Real Madrid — (fora de casa).

19 de janeiro

Real Madrid x LASK — (Santiago Bernabéu).

27 de janeiro

Shakhtar Donetsk x Real Madrid — (fora de casa).



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Esse sorteio segue o novo formato da Liga dos Campeões da Europa, que reúne 36 equipes em uma única fase de liga, na qual cada time disputa 8 partidas contra 8 adversários diferentes, sendo dois jogos de cada pote, um em casa e outro fora.

Os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final, enquanto as equipes que ocupam da nona à vigésima quarta posição disputam um playoff em sistema de ida e volta para brigar pelas vagas restantes nas oitavas de final, ao passo que os times classificados do 25º ao último lugar são eliminados do torneio sem seguir para a Liga Europa.