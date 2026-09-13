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Jochen Tittmar

Traduzido por

Início de conto de fadas histórico no Barcelona: Raphinha, Lamine Yamal e Fermin Lopez igualam recorde antiquíssimo de lendário trio de ataque

La Liga
Levante x Barcelona
Barcelona
Raphinha
L. Yamal
F. Lopez

Raphinha, Lamine Yamal e Fermin Lopez, do Barcelona, marcaram juntos 16 gols nas cinco primeiras partidas da temporada de La Liga. Com isso, o trio ofensivo igualou uma marca recorde de 68 anos.

Uma produção tão alta de um trio de ataque em um momento tão inicial da temporada não acontecia na primeira divisão espanhola desde 1958.

A distribuição dos gols reforça a atual boa fase inicial do ataque catalão. Raphinha e Yamal contribuíram com seis gols cada, enquanto Lopez completa a linha ofensiva com quatro gols. No domingo, o Barcelona venceu por 4 a 2 fora de casa contra o UD Levante e, assim, também triunfou no quinto jogo da nova temporada. Yamal marcou um doblete aos 19 minutos e aos 48, de pênalti.

Com isso, o trio ofensivo dos Blaugrana igualou uma formação lendária do arquirrival Real Madrid. Na temporada 1958/59, o trio formado por Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas e Hector Rial também marcou 16 gols nas cinco primeiras rodadas.

Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Qual trio de ataque marcou mais gols na Espanha após cinco rodadas?

Em toda a história de La Liga, apenas poucos trios ofensivos conseguiram mais gols nesse período. O recorde absoluto vem da temporada 1940/41, quando Guillermo Campanal, Miguel Torrontegui e Jose Lopez marcaram 24 vezes pelo Sevilla FC nos cinco primeiros jogos.

No mesmo ano, Pruden Sanchez, Paco Campos e Cosme Vazquez, pelo Atletico Madrid, assim como Agustin Jarabo, Juan Del Pino e Raimundo Diaz, pelo Celta de Vigo, marcaram 17 gols cada trio.

Além disso, na história da liga, apenas outras duas formações ofensivas alcançaram exatamente 16 gols após cinco partidas: Raimundo Blanco, Pepillo e Campanal (Sevilla, 1941/42), assim como Cesar Rodriguez, Marcos Aurelio e Estanislao Basora (Barcelona, 1950/51). Para os catalães, isso significa a igualação do próprio recorde do clube.

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