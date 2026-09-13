Uma produção tão alta de um trio de ataque em um momento tão inicial da temporada não acontecia na primeira divisão espanhola desde 1958.

A distribuição dos gols reforça a atual boa fase inicial do ataque catalão. Raphinha e Yamal contribuíram com seis gols cada, enquanto Lopez completa a linha ofensiva com quatro gols. No domingo, o Barcelona venceu por 4 a 2 fora de casa contra o UD Levante e, assim, também triunfou no quinto jogo da nova temporada. Yamal marcou um doblete aos 19 minutos e aos 48, de pênalti.

Com isso, o trio ofensivo dos Blaugrana igualou uma formação lendária do arquirrival Real Madrid. Na temporada 1958/59, o trio formado por Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas e Hector Rial também marcou 16 gols nas cinco primeiras rodadas.

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Qual trio de ataque marcou mais gols na Espanha após cinco rodadas?

Em toda a história de La Liga, apenas poucos trios ofensivos conseguiram mais gols nesse período. O recorde absoluto vem da temporada 1940/41, quando Guillermo Campanal, Miguel Torrontegui e Jose Lopez marcaram 24 vezes pelo Sevilla FC nos cinco primeiros jogos.

No mesmo ano, Pruden Sanchez, Paco Campos e Cosme Vazquez, pelo Atletico Madrid, assim como Agustin Jarabo, Juan Del Pino e Raimundo Diaz, pelo Celta de Vigo, marcaram 17 gols cada trio.

Além disso, na história da liga, apenas outras duas formações ofensivas alcançaram exatamente 16 gols após cinco partidas: Raimundo Blanco, Pepillo e Campanal (Sevilla, 1941/42), assim como Cesar Rodriguez, Marcos Aurelio e Estanislao Basora (Barcelona, 1950/51). Para os catalães, isso significa a igualação do próprio recorde do clube.