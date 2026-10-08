Teve início na manhã desta quinta-feira a audiência perante o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) na cidade suíça de Lausanne, para analisar o recurso apresentado pela Federação Senegalesa de Futebol contra a decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF) sobre a final da Copa Africana de Nações de 2025 diante de Marrocos.

A seleção de Senegal havia vencido Marrocos por 1 a 0 na final do torneio, disputada em janeiro passado, mas a CAF emitiu posteriormente uma decisão de transferir o título a Marrocos sob o argumento de que os jogadores de Senegal se retiraram, em protesto contra a decisão do árbitro congolês Jean Jacques Ndala de marcar um pênalti a favor de Marrocos.

Participam da audiência representantes das três partes, Senegal, Marrocos e a Confederação Africana de Futebol, além dos advogados de cada parte, em uma sessão que pode se estender até as 16h no horário local de Lausanne (05h no horário de Meca, 02h no horário de Rabat).

Mathieu Reeb, diretor-geral do Tribunal Arbitral do Esporte, confirmou, antes do início da sessão, que o painel arbitral é composto por três professores: o francês Gérald Simon, o alemão Ulrich Haas e o italiano Luigi Fumagalli.

O diretor do Tribunal Arbitral do Esporte disse, em declarações à imprensa transmitidas pela rede francesa RMC a partir de Lausanne: "A sessão começou com a presença dos representantes de todas as partes, Senegal, Marrocos e a Confederação Africana de Futebol, e todas as partes estão representadas por advogados. Temos um cronograma relativamente rígido, definido em acordo com as próprias partes".

E acrescentou: "A audiência deve prosseguir até as 15h, 15h30 ou 16h (no horário de Lausanne), e não acredito que ultrapasse as 16h".

Sem decisão hoje ou amanhã

O diretor do Tribunal Arbitral do Esporte esclareceu que o veredito do caso não será emitido imediatamente após o encerramento da audiência, apontando que o painel precisa de tempo para estudar o processo e preparar a decisão e seus fundamentos jurídicos.

Ele disse: "Nosso objetivo é emitir a decisão o mais rápido possível após a audiência".

E prosseguiu: "Não acredito que a decisão será emitida hoje ou amanhã, e tenho quase certeza disso. Quanto à próxima etapa, talvez precisemos esperar até a tarde de hoje para obter informações adicionais do tribunal, para que eu possa dar mais detalhes a vocês".

E complementou: "Mas o processo pode levar alguns dias ou até algumas semanas, caso os árbitros queiram preparar uma decisão completa que inclua os fundamentos jurídicos".

Mensagem às torcidas de Marrocos e Senegal

O diretor do Tribunal Arbitral do Esporte fez questão de direcionar uma mensagem às torcidas das seleções marroquina e senegalesa, diante do longo período de espera para saber o destino do caso, que gerou ampla polêmica desde a final da Copa Africana de Nações de 2025.

Ele disse: "Sei muito bem que a espera das torcidas marroquina e senegalesa, assim como de todos os torcedores africanos, demorou muito".

E acrescentou: "Estabelecemos o cronograma dos procedimentos em acordo com todas as partes envolvidas, e o cronograma da sessão de hoje também foi definido em consenso entre todas as partes".

O diretor do Tribunal Arbitral do Esporte encerrou sua fala reforçando que a instituição que ele preside, por ser a última instância a decidir em questões de justiça esportiva, busca encerrar o processo o mais rápido possível.

Ele disse: "O objetivo do Tribunal Arbitral do Esporte, por ser a última instância a decidir em questões de justiça esportiva, é emitir uma decisão fundamentada o mais rápido possível após a sessão de hoje".

Assim, começa uma etapa decisiva na disputa jurídica em torno da identidade do campeão da Copa Africana de Nações de 2025, em meio à expectativa em Marrocos e Senegal para saber se o Tribunal Arbitral do Esporte vai manter a decisão da CAF ou anulá-la e reavaliar o destino do título.