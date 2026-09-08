Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, bicampeão europeu de forma consecutiva em 2025 e 2026, exigiu de seus jogadores nesta terça-feira que saíssem da "zona de conforto".

A declaração veio antes do confronto desta quarta-feira, na estreia do Paris na Liga dos Campeões da Europa, diante do Slovan Bratislava, comandado por Yaya Touré.

O treinador espanhol afirmou, na coletiva de imprensa da partida: "O passado é o passado, e precisamos renovar a carteira de motorista todos os anos. Todos têm motivação para jogar contra nós, e precisamos aceitar isso e sair da nossa zona de conforto. Estou pronto para provar que devemos nos reinventar todos os dias".

Luis Enrique admitiu que, olhando apenas para os resultados da equipe no Campeonato Francês, após dois empates e uma derrota, o balanço é "catastrófico", mas explicou, ao mesmo tempo, que também busca "dar valor" ao que de fato acontece dentro de campo.

E acrescentou: "Há coisas que precisam melhorar, mas merecemos mais pontos no Campeonato Francês".

Sobre o pontapé inicial diante do Slovan Bratislava, o ex-treinador do Barcelona e da seleção espanhola reconheceu que se trata de uma "partida que parece fácil na aparência", mas alertou contra o relaxamento e o excesso de confiança.

Enrique concluiu: "É o torneio mais difícil. Quantas equipes podem vencê-lo? Seis, oito, ou cinco equipes. As diferenças são mínimas. Nós almejamos um começo muito bom. Vamos disputar uma partida que parece fácil na aparência, mas não existem partidas fáceis. Precisamos manter a concentração".



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