Iniciando sua quinta temporada no Palmeiras, Dudu reencontra adversário de sua estreia com status de ídolo

Camisa 7 ainda ostenta o fato de ser o único jogador a ter participado de todos os duelos do Verdão contra o Red Bull Brasil na história

Principal jogador do Palmeiras na conquista do decacampeonato Brasileiro e ídolo da torcida, o meia-atacante Dudu segue no clube para a temporada 2019, a sua quinta com a camisa alviverde. E, logo na estreia, o camisa 7 já viverá um momento pra lá de especial. Isso porque o adversário deste domingo será o mesmo do seu primeiro jogo pelo Verdão, o Red Bull Brasil.

Na ocasião, no dia 25 de janeiro de 2015, o recém-contratado entrou no início do segundo tempo e deu passe para o argentino Cristaldo fazer o segundo gol da vitória do por 3 a 2, em amistoso realizado no Allianz Parque.

“Pois é, aqui no Palmeiras eu sempre tenho datas e fatos especiais pra comemorar. O primeiro jogo a gente nunca esquece, né? Aquele dia ficará guardado pra sempre no meu coração. Entrei com o Palmeiras vencendo por 1 a 0 e logo depois já dei o passe para o Cristaldo fazer o segundo. Depois daquele dia, muitas coisas boas aconteceram. Conquistamos vários títulos importantes e aprendi a amar o Palmeiras. Farei de tudo para seguir ajudando o clube a lutar pelos seus objetivos”, afirmou.



(Foto: NELSON ALMEIDA/AFP/Getty)

Dudu ostenta ainda o fato de ser o único atleta a ter participado de todos os cinco confrontos entre Palmeiras e Red Bull Brasil na história. Foram três vitórias e duas derrotas, sendo que, no revés de 2016, o meia-atacante foi substituído com apenas nove minutos de jogo por causa de uma lesão.

Além do passe para Cristaldo na sua estreia, Dudu ainda deu mais uma assistência contra o Red Bull, justamente no último jogo entre as duas equipes no Moisés Lucarelli. No dia 3 de março de 2017, o camisa 7 serviu Willian, que abriu o placar no triunfo alviverde por 3 a 1. Já em 2018, última vez em que os times se enfrentaram, o Verdão venceu por 2 a 1. Agora, o meia-atacante espera sair de Campinas com mais uma vitória.

“Nós trabalhamos muito forte na pré-temporada e sabemos a importância de começar o ano com uma vitoria. Um resultado positivo nos dará moral e confiança para iniciarmos bem a temporada e iremos em busca disso. Respeitamos o Red Bull, que tem um treinador muito capacitado e fez boas contratações, mas o nosso objetivo é começar o Paulistão vencendo”, ressaltou.

Em quatro temporadas completas pelo Palmeiras, Dudu já disputou 228 jogos, marcou 55 gols, deu 56 assistências e conquistou três títulos: Copa do Brasil de 2015 e Brasileirão de 2016 e 2018, sendo protagonista em todos eles.