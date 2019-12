Ingressos para Brasil x México: preços, setores, como comprar e mais informações

Em cima da hora, CBF começa a vender ingressos para o jogo da seleção feminina; saiba mais sobre o confronto

Na quinta-feira (12) a seleção brasileira feminina vai fazer um amistoso contra o , em . A demora para início da venda de ingressos fez os torcedores criticaram a CBF.

Acompanhe jogos ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

O jogo inicia uma sequência de duas partidas da seleção, e marca a despedida de um ano histórico para o futebol feminino, mas está sendo tratado com certo descaso pela CBF.

Na terça-feira (10), as Dibradoras fizeram uma reclamação em seu Twitter sobre a falta de informações a respeita da venda de ingressos para a partida, faltando apenas dois dias.

A dois dias do jogo da seleção feminina na Arena , não temos NENHUMA INFORMAÇÃO sobre os ingressos. O que era para ser o desfecho perfeito para um ano histórico do futebol feminino está fadado a ser um fiasco por incompetência dos organizadores https://t.co/Mb76XAfgvo — dibradoras (@dibradoras) December 10, 2019

Em seguida, após o apontamento de um seguidor, elas enfatizaram que isso vai contra o estatuto do torcedor.

Como bem apontou @braimoreira , a @CBF_Futebol descumpriu o Estatuto do Torcedor:

Art. 20. É direito do torcedor partícipe que os ingressos para as partidas integrantes de competições profissionais sejam colocados à venda até 72 horas antes do início da partida correspondente. https://t.co/CwoRrI19In — dibradoras (@dibradoras) December 10, 2019

Pouco tempo depois a CBF publicou em seu site oficial sobre a venda dos ingressos.

INGRESSOS

Com a venda iniciada na terça-feira (10), o valor varia de R$ 20 a inteira a R$ 10 a meia. Eles podem ser adquiridos pelo site ou nos pontos de venda física - bilheterias do Parque São Jorge e da Arena Corinthians. No dia do jogo, apenas vendas no estádio, das 15h até o início do segundo tempo.

A prícipio apenas um setor do estádio foi liberado - Leste Inferior Central -, em contato com os canais do Corinthians, a Goal não conseguiu mais informações a respeito.

Mais artigos abaixo

QUANDO E ONDE É O JOGO?

A partida entre x México acontece na quinta-feira (12) na Arena Corinthians, a partir das 21h.

PRÓXIMO JOGO DA SELEÇÃO

Outro amistoso contra o México acontece no domingo (15), em Araraquara, na Arena da Fonte Luminosa.

A escolha dos estádios tem relação com a final da Libertadores deste ano, disputada por Corinthians e Ferroviária.