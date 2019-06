Ingressos para Brasil x Argentina no Mineirão: como comprar, quanto custa e mais informações

Brasil e Argentina vão disputar vaga à grande final da Copa América 2019; confira os detalhes sobre a venda das entradas:

e se enfrentam na próxima terça-feira (02), às 21h30 (Brasília), em partida válida pelas semifinais da . Um dos maiores clássicos do futebol mundial será realizado no Estádio do Mineirão e ainda há ingressos para o duelo.

A 🇦🇷 venceu a 🇻🇪 no segundo jogo das quartas de final da @CONMEBOL #CopaAmerica, agora vai enfrentar nas semifinais o 🇧🇷 no Estádio Mineirão em Belo Horizonte. pic.twitter.com/H0NnGtWnrp — (@CopaAmerica) 28 de junho de 2019

A procura por ingressos para essa semifinal foi elevada desde o início das vendas, meses antes do início do torneio, mas nesta semana a Conmebol disponibilizou uma nova carga de entradas.

Atualmente, os ingressos restantes para o clássico sul-americano são dos dois setores mais caros e apenas na modalidade inteira, sem gratuidades ou descontos: a categoria 1 custa R$ 590,00, enquanto a categoria 2 sai por R$ 390. As entradas estão à venda por meio do site oficial da Copa América.