Ingressos para a turnê “The Eternal Sunshine Tour 2026” da Ariana Grande: datas, preços dos ingressos, revenda e muito mais

Após um hiato de seis anos dos palcos, a superestrela do pop Ariana Grande está finalmente de volta. Sua tão esperada turnê “The Eternal Sunshine Tour” deve agitar os palcos dos Estados Unidos e do Reino Unido em 2026. Essa turnê monumental surge na esteira de seu álbum aclamado pela crítica, “Eternal Sunshine”, e marca sua primeira turnê desde a extremamente bem-sucedida “Sweetener World Tour”, em 2019.

O novo álbum já causou sensação, com sucessos como “yes, and?”, que mostram a evolução de Grande como artista. Seu retorno aos palcos tem sido um dos eventos mais comentados do mundo da música, com os ingressos da pré-venda esgotando-se em questão de minutos devido à demanda avassaladora. Os fãs agora correm para garantir seu lugar e testemunhar seu retorno aos palcos.

Seja você um Arianator de longa data ou um novo fã, o GOAL tem todas as informações necessárias para você se orientar no mercado de ingressos e garantir seu lugar em um dos shows mais badalados de 2026. Desde a venda oficial até plataformas confiáveis de revenda, vamos te ajudar a conseguir ingressos para a turnê “The Eternal Sunshine Tour”.

Quando será a turnê “The Eternal Sunshine Tour 2026” da Ariana Grande?

A turnê da Ariana Grande está programada para acontecer de junho a agosto de 2026, com um número significativo de shows nos Estados Unidos antes de ela seguir para o Reino Unido.

Devido à grande demanda, várias datas extras foram adicionadas em cidades por toda a América do Norte.

Programação e datas da turnê “The Eternal Sunshine Tour” da Ariana Grande

A etapa norte-americana da turnê é uma série abrangente de shows que passa pelas principais cidades de costa a costa. Após os shows iniciais em Oakland, a turnê terá várias noites em Los Angeles, Austin e Brooklyn, dando aos fãs nessas importantes áreas metropolitanas mais oportunidades de vê-la.

A turnê seguirá então com paradas em cidades como Chicago, Boston e Atlanta antes de encerrar sua passagem pelos EUA e seguir para o Reino Unido, onde haverá uma série de cinco noites na O2 Arena, em Londres.

Recomenda-se aos fãs que verifiquem o site com frequência para obter atualizações, pois datas adicionais poderão ser incluídas caso a demanda continue excepcionalmente alta.

Onde comprar ingressos para a turnê “The Eternal Sunshine Tour” da Ariana Grande?

Dada a enorme popularidade de Ariana Grande e a grande demanda por essa turnê, garantir ingressos pode ser um desafio.

Embora as vendas oficiais por meio de plataformas como a Ticketmaster tenham sido a principal fonte para o lançamento inicial dos ingressos, muitos shows esgotaram imediatamente. É aí que o mercado de revenda se torna uma ferramenta essencial para os fãs.

Para quem quer garantir ingressos agora, o StubHub é sua melhor opção por meio de revendedores, enquanto o Viagogo, o Vivid Seats e o SeatGeek também oferecem opções que permitem assistir ao show a partir de apenas US$ 267.

Você também pode verificar se ainda há ingressos oficiais “platinum” ou pacotes VIP disponíveis.

Quanto custam os ingressos para a turnê “The Eternal Sunshine Tour” da Ariana Grande?

O preço dos ingressos para a turnê da Ariana Grande pode variar significativamente com base em vários fatores, incluindo a cidade, o local do show, a data específica e a localização do assento. Como as vendas oficiais já foram praticamente concluídas, os preços em plataformas de revenda como o StubHub são determinados pela oferta e pela demanda.

Geralmente, é de se esperar que os preços dos ingressos sejam mais altos do que o valor de face, devido à alta demanda por essa turnê tão esperada. De acordo com dados de mercado de vários sites de revenda, os ingressos mais baratos para alguns shows custam a partir de cerca de US$ 330. No entanto, os preços podem subir rapidamente para os assentos mais cobiçados.

Setor Superior: Espere pagar várias centenas de dólares por assentos nas seções superiores da arena.

Espere pagar várias centenas de dólares por assentos nas seções superiores da arena. Setores inferiores/nível intermediário: esses assentos oferecem uma excelente visão e custam normalmente entre US$ 400 e mais de US$ 600.

esses assentos oferecem uma excelente visão e custam normalmente entre Assentos no piso/primeira fila: esses são os ingressos mais procurados e serão os mais caros, muitas vezes a partir de mais de US$ 700 e chegando a valores bem acima de mil para os melhores lugares próximos ao palco.

esses são os ingressos mais procurados e serão os mais caros, muitas vezes a partir de mais de US$ 700 e chegando a valores bem acima de mil para os melhores lugares próximos ao palco. Pacotes VIP: Os pacotes VIP, que podem incluir assentos premium, produtos exclusivos e acesso antecipado ao local do evento, também estão disponíveis e podem variar de US$ 500 a mais de US$ 1.000 ou mais, dependendo dos benefícios incluídos.

É importante observar que essas são estimativas gerais, e os preços estão sujeitos a alterações de acordo com o mercado. Recomendamos verificar diretamente a página de ingressos do StubHub para obter os preços e a disponibilidade mais atualizados.

Quem é Ariana Grande?

A trajetória de Ariana Grande até se tornar uma das estrelas pop mais influentes do mundo é uma prova de seu incrível talento e ética de trabalho. Ela ganhou destaque pela primeira vez ainda na adolescência, no programa “Victorious”, da Nickelodeon, onde sua voz poderosa rapidamente chamou a atenção tanto dos fãs quanto dos críticos.

Sua transição para a carreira musical foi perfeita. Com seu álbum de estreia de 2013, *Yours Truly*, Grande apresentou ao mundo seu impressionante alcance vocal de quatro oitavas, ganhando comparações com Mariah Carey. Ela consolidou seu status como uma potência do pop com álbuns subsequentes como *My Everything* e *Dangerous Woman*, que produziram sucessos globais como “Problem” e “Side to Side”.

Além de sua música, Grande é conhecida por seu estilo distinto, seu apoio incondicional aos fãs e sua resiliência artística. Seu recente papel como Glinda no próximo filme *Wicked*, pelo qual recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, demonstra ainda mais sua versatilidade. A turnê *Eternal Sunshine Tour* é uma celebração de seu mais recente capítulo musical e de seu retorno triunfante aos palcos.