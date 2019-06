Ingressos de R$ 2 mil explicam mistério da renda no jogo do Brasil, diz COL

Segundo o comitê, os chamados 'ingressos de hospitalidade' tiveram valor médio de R$ 2.043 e já tinham bebida e comida inclusos

Em comunicado enviado ao UOL, o Comitê Organizador Local (COL) da disse que a misteriosa e altíssima renda de R$ 22 milhões na estreia do contra a foi causada pela inclusão dos ingressos VIP.

Segundo o grupo, os chamados "ingressos de hospitalidade" tiveram valor médio de R$ 2.043 e já tinham bebida e comida inclusos. Foram 2.366 ingressos de hospitalidade vendidos, segundo o COL.

Isso explicaria a renda recorde em um jogo de futebol no Brasil mesmo com 47.619 ingressos vendidos, número alto mais bem distante dos maiores públicos da história do país.

Mas mesmo sem o valor dos ingressos VIP, o total da renda da última sexta-feira ultrapassaria de R$ 16 milhões, o que ainda bateria o antigo recorde de renda no país. A marca também foi em um jogo da seleção: R$15,1 milhões no jogo entre Brasil e pelas Eliminatórias da Copa em 2017, no Allianz Parque.

Respondendo às críticas de ingressos muito caros, o COL disse que excluindo os ingressos de hospitalidade, o tíquete médio teve custo de R$ 368,47 e que, por ter a cerimônia de abertura, foi mais caro que os demais ingressos da primeira fase.

O COL ainda informou que a carga total de ingressos colocada à venda foi de 60.340 e que 8.753 entradas não foram vendidas.