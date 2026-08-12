Ingressos da Women's Super League 2026-27: preços dos ingressos da WSL, hospitalidade e informações sobre carnês de temporada

Com públicos recordes no torneio e audiência global superior a 400 milhões, o impacto do futebol feminino foi levado diretamente para o cenário doméstico.
Com o início da temporada 2026/27 da Barclays Women’s Super League (WSL), o interesse dos torcedores e o público nos estádios estão maiores do que nunca.
A GOAL mostra como garantir ingressos para jogos da WSL na temporada 2026/27, incluindo onde comprá-los e os preços estimados.
Como comprar ingressos para jogos da Women’s Super League (WSL)?
O método mais confiável e econômico para comprar ingressos da WSL é diretamente pelos portais oficiais de venda dos clubes.
É altamente recomendável verificar regularmente os sites dos clubes para acompanhar as janelas de venda e a liberação de ingressos para sócios.
Ingressos avulsos e pacotes de carnês de temporada estão amplamente disponíveis para a maioria dos clubes da WSL, embora comprar com antecedência seja essencial para jogos de grande apelo, dérbis locais e partidas envolvendo candidatos ao título.
Iniciativas importantes nos estádios seguem elevando a experiência de dia de jogo para a campanha 2026/27:
- Arsenal Women: disputará 100% de seus 13 jogos em casa na WSL no Emirates Stadium, oferecendo ingressos avulsos e também pacotes para vários jogos.
- Everton Women: disputará seus jogos em casa na WSL no histórico Goodison Park, criando uma casa permanente de destaque em Merseyside.
- Chelsea Women: receberá os principais jogos no Stamford Bridge, além de algumas partidas selecionadas no Kingsmeadow.
- Liverpool Women: realizará os principais confrontos da liga em Anfield.
Se a carga oficial de ingressos dos clubes se esgotar, plataformas secundárias de revenda, como a StubHub, oferecem opções de revenda entre torcedores para partidas de alta demanda. Certifique-se de verificar os termos e condições do site no qual você está comprando.
Quanto custam os ingressos para jogos da Women’s Super League?
Confira os preços médios de carnês de temporada para adultos e de ingressos avulsos para a próxima temporada 2025/26:
|Clube
|Carnê de temporada
|Ingresso avulso
|Arsenal
|£140 – £360
|£13,50 – £90
|Aston Villa
|£80 – £110
|£10 – £20
|Birmingham City
|£75 – £95
|£10 – £15
|Brighton & Hove Albion
|£95 – £120
|£10 – £18
|Charlton Athletic
|£75 – £95
|£10 – £15
|Chelsea
|£70 – £130
|£12 – £40
|Crystal Palace
|£80 – £100
|£10 – £18
|Everton
|£100 – £120
|£10 – £20
|Liverpool
|£75 – £100
|£10 – £25
|London City Lionesses
|£85 – £110
|£10 – £18
|Manchester City
|£85 – £105
|£14 – £35
|Manchester United
|£85 – £110
|£12 – £25
|Tottenham Hotspur
|£90 – £125
|£10 – £22
|West Ham United
|£75 – £90
|£10 – £18
Como posso assistir ou fazer streaming dos jogos da Women’s Super League?
A nova campanha da WSL será a primeira de um novo acordo de transmissão de cinco anos compartilhado entre a Sky Sports e a BBC, acertado em outubro passado. Entende-se que a Sky exibirá 90% dos jogos ao vivo.
Você também pode acompanhar toda a ação no NOW e no aplicativo da Sky Sports. O NOW é um serviço de streaming instantâneo que oferece acesso a todos os canais Sky Sports, a todas as transmissões do Sky Sports+ e muito mais. É um aplicativo, então os clientes podem se cadastrar e assistir instantaneamente em mais de 60 dispositivos. As assinaturas esportivas do NOW também dão aos clientes acesso a todas as transmissões ao vivo do Sky Sports+, além de documentários da Sky Sports e replays e melhores momentos selecionados sob demanda dentro do período de assinatura. Os diferentes pacotes de assinatura são os seguintes: assinatura econômica de 6 meses (£26 por mês, permanência mínima de 6 meses) e assinatura diária (£14,99, pagamento único). Sua assinatura diária do NOW Sports começa imediatamente após a compra e dura 24 horas. Assinatura mensal flexível (£29,99 por mês, por 6 meses). Você pode cancelar a qualquer momento.