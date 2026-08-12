Ingressos da Women's Super League 2026-27: preços dos ingressos da WSL, hospitalidade e informações sobre carnês de temporada

Com públicos recordes no torneio e audiência global superior a 400 milhões, o impacto do futebol feminino foi levado diretamente para o cenário doméstico.

Com o início da temporada 2026/27 da Barclays Women’s Super League (WSL), o interesse dos torcedores e o público nos estádios estão maiores do que nunca.

A GOAL mostra como garantir ingressos para jogos da WSL na temporada 2026/27, incluindo onde comprá-los e os preços estimados.

Como comprar ingressos para jogos da Women’s Super League (WSL)?

O método mais confiável e econômico para comprar ingressos da WSL é diretamente pelos portais oficiais de venda dos clubes.

É altamente recomendável verificar regularmente os sites dos clubes para acompanhar as janelas de venda e a liberação de ingressos para sócios.

Ingressos avulsos e pacotes de carnês de temporada estão amplamente disponíveis para a maioria dos clubes da WSL, embora comprar com antecedência seja essencial para jogos de grande apelo, dérbis locais e partidas envolvendo candidatos ao título.

Iniciativas importantes nos estádios seguem elevando a experiência de dia de jogo para a campanha 2026/27:

Arsenal Women: disputará 100% de seus 13 jogos em casa na WSL no Emirates Stadium, oferecendo ingressos avulsos e também pacotes para vários jogos.

disputará 100% de seus 13 jogos em casa na WSL no Emirates Stadium, oferecendo ingressos avulsos e também pacotes para vários jogos. Everton Women: disputará seus jogos em casa na WSL no histórico Goodison Park, criando uma casa permanente de destaque em Merseyside.

disputará seus jogos em casa na WSL no histórico Goodison Park, criando uma casa permanente de destaque em Merseyside. Chelsea Women: receberá os principais jogos no Stamford Bridge, além de algumas partidas selecionadas no Kingsmeadow.

receberá os principais jogos no Stamford Bridge, além de algumas partidas selecionadas no Kingsmeadow. Liverpool Women: realizará os principais confrontos da liga em Anfield.

Se a carga oficial de ingressos dos clubes se esgotar, plataformas secundárias de revenda, como a StubHub, oferecem opções de revenda entre torcedores para partidas de alta demanda. Certifique-se de verificar os termos e condições do site no qual você está comprando.

Quanto custam os ingressos para jogos da Women’s Super League?

Confira os preços médios de carnês de temporada para adultos e de ingressos avulsos para a próxima temporada 2025/26:

Clube Carnê de temporada Ingresso avulso Arsenal £140 – £360 £13,50 – £90 Aston Villa £80 – £110 £10 – £20 Birmingham City £75 – £95 £10 – £15 Brighton & Hove Albion £95 – £120 £10 – £18 Charlton Athletic £75 – £95 £10 – £15 Chelsea £70 – £130 £12 – £40 Crystal Palace £80 – £100 £10 – £18 Everton £100 – £120 £10 – £20 Liverpool £75 – £100 £10 – £25 London City Lionesses £85 – £110 £10 – £18 Manchester City £85 – £105 £14 – £35 Manchester United £85 – £110 £12 – £25 Tottenham Hotspur £90 – £125 £10 – £22 West Ham United £75 – £90 £10 – £18

Como posso assistir ou fazer streaming dos jogos da Women’s Super League?

A nova campanha da WSL será a primeira de um novo acordo de transmissão de cinco anos compartilhado entre a Sky Sports e a BBC, acertado em outubro passado. Entende-se que a Sky exibirá 90% dos jogos ao vivo.

Você também pode acompanhar toda a ação no NOW e no aplicativo da Sky Sports. O NOW é um serviço de streaming instantâneo que oferece acesso a todos os canais Sky Sports, a todas as transmissões do Sky Sports+ e muito mais. É um aplicativo, então os clientes podem se cadastrar e assistir instantaneamente em mais de 60 dispositivos. As assinaturas esportivas do NOW também dão aos clientes acesso a todas as transmissões ao vivo do Sky Sports+, além de documentários da Sky Sports e replays e melhores momentos selecionados sob demanda dentro do período de assinatura. Os diferentes pacotes de assinatura são os seguintes: assinatura econômica de 6 meses (£26 por mês, permanência mínima de 6 meses) e assinatura diária (£14,99, pagamento único). Sua assinatura diária do NOW Sports começa imediatamente após a compra e dura 24 horas. Assinatura mensal flexível (£29,99 por mês, por 6 meses). Você pode cancelar a qualquer momento.