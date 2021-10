Ingresso para a final da Sul-americana 2021: onde e como comprar, quanto custa e mais informações

A Conmebol ainda não confirmou quantos ingressos serão vendidos para o duelo, bem como não informou qual será o preço das entradas

A final da Copa Sul-americana 2021 já está definida e vai ser com equipes brasileiras, assim como na Libertadores. O RB Bragantino foi ao Paraguai para derrotar o Libertad por 3 a 1, a equipe passou de fase também pelo resultado da ida, somando 5 a 1 no agregado.

Outra equipe classificada foi o Athletico-PR. O time brasileiro derrotou o Penãrol nas duas partidas e confirmou em casa sua vaga na decisão, somando 4 a 1 no placar agregado.

Com as duas vagas definidas, muitos torcedores já começam a procurar mais informações de onde comprar os ingressos para a final, que será realizada no Estádio Centenário, na capital uruguaia, no dia 20 de novembro.

Porém, a Conmebol, organizadora da competição, ainda não confirmou quantos ingressos serão vendidos para o duelo, bem como não informou qual será o preço das entradas.

No entanto, a Goal pôde confirmar, que a organização pretente se reunir com o governo local para tratar do assunto novamente, ou seja, conseguir uma liberação maior da capacidade do estádio. A entidade trabalha com pelo menos 30 mil pessoas no local, para a final da Sul-americana e da Libertadores, que será uma semana depois.

Para a decisão, a entidade pretende convencer o governo uruguaio para uma liberação maior da carga de entradas, levando em conta o avanço da vacinação no mundo. Com isso, a Conmebol só deve divulgar mais informações dos ingressos após essa reunião.

A Goal te mostra como e onde comprar e mais informações sobre a venda dos ingressos para a decisão.

Quanto custam e como comprar ingressos para a final da Sul-americana?

A Conmebol ainda não divulgou de forma oficial onde e como comprar os ingressos para a grande final em Montevidéu, seja da Libertadores ou da Sul-americana, que aconteceram no mesmo estádio.

Mas os torcedores do RB Bragantino e Athletico-PR já podem encontrar pacotes de viagens de agências de turismo para o Uruguai. Grandes agências de turismo também disponibilizam pacotes para o país, é claro, sem incluir os ingressos.

A ideia, também, é que os clubes disponibilizem seus próprios pacotes de viagens para seus sócios, logo após a Conmebol divulgar todos os detalhes sobre a venda dos ingressos para a decisão.

Para a final da Libertadores, por exemplo, torcedores do Flamengo já podem adquirir pacotes atráves da agência de viagens do clube. Os pacotes podem ser encontrados a partir de R$ 9.490,50 por pessoa.

Quantos ingressos serão vendidos?

De todo modo, a Conmebol já sabe que vai poder colocar pelo menos metade da capacidade do estádio nessa final. Com isso, no mínimo, 30 mil ingressos poderão ser disponibilizados entre os times. Isto porque, em uma reunião da entidade com o governo local ficou decidido ao menos 50% do público para as decisões da Libertadores e Sul-americana.

Dessa forma, a ideia é que cada clube envolvido na decisão receba 7,5 mil ingressos de 15 mil disponíveis. O restante fica com a Conmebol, que deve utilizar para convidadados, além de comercializar com agências de viagens.