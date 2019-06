Ingresso "caro" também causou polêmica na Copa Africana, que reduziu para 44 reais

Com média salarial de R$872, egípcios reclamaram de valores e Comitê de Organização abaixo custo de entradas de terceira classe

A Copa Africana de Nações teve início nesta sexta-feira (21), com a vitória do anfitrião, , por 1 a 0 sobre o Zimbábue. E em meio a polêmicas na competição que teve seu país-sede definido apenas no início deste ano, uma delas é o valor dos ingressos.

Isso porque os egípcios reclamaram demais sobre o preço cobrado para, por exemplo, acompanhar o país anfitrião em campo. Visando não ter parte dos estádios vazios no decorrer do campeonato, o Comitê de Organização do campeonato resolveu abaixar o custo dos ingressos de terceira classe.

O valor das entradas varia entre 150 e 200 libras egípcias (entre R$35 e R$44).

O passa por reformas econômicas desde 2016 e, de lá para cá, a população sofre com a diminuição do poder aquisitivo devido a desvalorização da moeda local.

Para se ter uma base, uma libra egípcia equivale a R$0,23, e a média salarial no país é de R$872.

O torneio no continente africano será disputado até o dia 19 de julho.