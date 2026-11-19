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Segundo uma reportagem publicada nesta quinta-feira, Bruno Fernandes, jogador da seleção portuguesa, é acusado de desrespeitar o lendário Cristiano Ronaldo após a última partida contra o País de Gales, pela Liga das Nações da UEFA.

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De acordo com o jornal "The Sun", as acusações de desrespeito a Cristiano Ronaldo ofuscaram a emocionante vitória de Portugal por 3 a 2 sobre o País de Gales.

Portugal lidera o grupo com 15 pontos, seguido pela Noruega, com nove, que leva vantagem no confronto direto sobre a Dinamarca, dona da mesma pontuação. O País de Gales aparece na última colocação, com 3 pontos.

Bruno Fernandes marcou o primeiro gol usando a braçadeira de capitão, mas a entregou a João Cancelo ao ser substituído.

Enquanto deixava o campo, o capitão do Manchester United apontou para Cancelo e disse ao cinegrafista da TV: "Filma o capitão".

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O companheiro entrou na brincadeira e apontou para a braçadeira em seu braço, a mesma que Ronaldo usava, com um largo sorriso no rosto.

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O diálogo rapidamente viralizou, e muitos sentiram que Bruno Fernandes estava zombando da lenda portuguesa, que se aposentou após se desentender com o técnico Jorge Jesus e deixou a concentração durante a última Data Fifa.

"Eles estão zombando do maior jogador de todos os tempos", comentou um torcedor. Outro escreveu: "Esses jogadores são uns ingratos".

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Mas a irritação não foi a reação de todos. Um torcedor comentou, animado: "Kkkkkkkk ninguém respeita o Cristiano".

Outros apontaram que os jogadores talvez estivessem apenas comemorando o fato de Cancelo usar a braçadeira de capitão pela primeira vez.

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"Os companheiros estão comemorando a primeira vez que Cancelo usou a braçadeira de capitão, aliás", insistiu um deles.

Independentemente das intenções de Bruno Fernandes, está claro que Ronaldo, de 41 anos, ainda exerce uma enorme influência sobre a seleção portuguesa na primeira Data Fifa desde a sua aposentadoria.

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Críticas ao desempenho de Portugal

Com a vitória em Gales, Portugal manteve a vantagem de seis pontos sobre Dinamarca e Noruega, que dividem a segunda colocação do Grupo 4.

No entanto, a atuação levantou ainda mais dúvidas, já que a equipe de Craig Bellamy explorou as falhas defensivas e ameaçou aprontar uma zebra.

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Bruno elogia Cristiano

Vale lembrar que, há algumas semanas, Bruno Fernandes elogiou Cristiano Ronaldo: "Sobre o Cristiano, conversei com ele, e o que eu disse a ele repito aqui: o mais importante é que, aconteça o que acontecer, Cristiano Ronaldo nunca vai deixar de ser o maior símbolo da nossa seleção, do futebol do nosso país e de Portugal, pelo que fez não só em Portugal, mas no mundo inteiro".

E completou: "Ele tem um lugar garantido não só entre os melhores jogadores de todos os tempos, mas também no coração de todos os portugueses. O mais importante é pararmos de criar divisões. Não há divisões dentro da seleção, ela é uma só e assim continuará, apesar do barulho que possa vir de fora. Cada casa deve resolver seus problemas a portas fechadas, e acredito que a seleção deve funcionar dessa forma".