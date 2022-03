Inglaterra x Suíça: onde assistir ao vivo, horário e informações do Amistoso internacional

Inglaterra e Suíça se enfrentam neste sábado (26), em Wembley, a partir das 14h30 (de Brasília), em um amistoso. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e do Estádio TNT Sports, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inglaterra x Suíça DATA Sábado, 26 de março de 2022 LOCAL Wembley - Londres, ING HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A TNT, na TV fechada, e o Estádio TNT Sports, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste sábado, no Estádio de Wembley.

MAIS INFORMAÇÕES

Os ingleses chegam para o amistoso após se classificarem para a Copa do Mundo do Qatar. A seleção inglesa vem de uma goleada por 10 a 0 contra San Marino.

Os suíços também garantiram vaga na Copa do Mundo, ficando na frente da favorita do Grupo C das eliminatórias, a Itália. A Suíça encerrou a competição goleando a Bulgária por 4 a 0.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

INGLATERRA

JOGO CAMPEONATO DATA Inglaterra 5x0 Albânia Eliminatórias 12 de novembro de 2021 San Marino 0x10 Inglaterra Eliminatórias 15 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Inglaterra x Costa do Marfim Amistoso 29 de março de 2022 15h45 (de Brasília) Hungria x Inglaterra Nations League 4 de junho de 2022 13h (de Brasília)

SUÍÇA

JOGO CAMPEONATO DATA Itália 1x1 Suíça Eliminatórias 12 de novembro de 2021 Suíça 4x0 Bulgária Eliminatórias 15 de novembro de 2021

Próximas partidas