Inglaterra x San Marino: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Caminhada das duas seleções visando uma vaga na próxima Copa do Mundo começa nesta quinta (25); saiba como acompanhar na internet

Inglaterra e França começam a jornada rumo ao Qatar nesta quinta-feira (25), às 16h45 (de Brasília). As seleções estreiam nas Eliminatória da Copa do Mundo de 2022 em Wembley, Londres. A partida terá transmissão ao vivo no streaming Estádio TNT Sports. Aqui na Goal, você acompanha a partida em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inglaterra x San Marino DATA Quinta-feira, 25 de março de 2021 LOCAL Wembley, Londres, FRA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Inglaterra começa a jornada rumo ao Qatar/ Foto: Getty

A partida terá transmissão da plataforma de streaming Estádio TNT Sports. Aqui na Goal, você pode acompanhar minuto a minuto do confronto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Inglaterra chega para o duelo desta quinta-feira repleta de desfalques no ataque: Grealish, Sancho, Abraham, Barnes e Ings estão lesionados, enquanto Rashford é dúvida. No gol, Henderson deve substituir Pickford.

Do outro lado, San Marino vai para o duelo com um equipe reformulada e quer tentar surpreender o rival.

Provável escalação da Inglaterra: Henderson; Coady, Mings, Dier; James, Phillips, Bellingham, Shaw; Mount, Foden; Watkins.

Provável escalação da San Marino: E. Benedettini; Battistini, Brolli, Simoncini, Palazzi; Gasperoni, Golinucci; Tomassini, Berardi, Vitaoli; Nanni.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

INGLATERRA

JOGO CAMPEONATO DATA Inglaterra 4 x 0 Islândia Liga das Nações 18 de novembro de 2020 Bélgica 2 x 0 Inglaterra Liga das Nações 15 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Albânia x Inglaterra Eliminatórias da Copa do Mundo 28 de março de 2021 13h (de Brasília) Inglaterra x Polônia Eliminatórias da Copa do Mundo 31 de março de 2021 15h45 (de Brasília)

SAN MARINO

JOGO CAMPEONATO DATA San Marino 0 x 0 Gibraltar Liga das Nações 14 de novembro de 2020 Liechtenstein 0 x 0 San Marino Liga das Nações 13 de outubro de 2020

Próximas partidas