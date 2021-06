Inglaterra x Romênia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

A Inglaterra recebe a Romênia na tarde deste domingo (6), às 13h (de Brasília), em Riverside, em amistoso que vale como preparação para a Euro2020 . A partida terá transmissão ao vivo na TNT , na TV fechada, no streaming Estádio TNT Sports , e no TikTok da TNT Sports. Na Goal , você acompanha a partida em tempo real clicando aqui .

A Inglaterra em preparação para a Eurocopa enfrenta a Romênia. A seleção de Southgate tem algumas dúvidas para a partida Maguire e Alexander-Arnold.

