Inglaterra x República Democrática do Congo – Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Inglaterra x República Democrática do Congo: Detalhes da partida

Copa do Mundo - Fase Final Atlanta Stadium

A partida entre Inglaterra e República Democrática do Congo terá início no dia 1º de julho de 2026, às 16h GMT e às 12h EST.

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A Inglaterra enfrenta a República Democrática do Congo em um confronto histórico nas oitavas de final

A Inglaterra de Thomas Tuchel chega às oitavas de final no Atlanta Stadium buscando levar o ímpeto de uma fase de grupos bem-sucedida para a fase eliminatória. A equipe enfrenta uma resistente seleção da República Democrática do Congo, que chegou às oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história, transformando-se em um time altamente disciplinado sob o comando do técnico Sébastien Desabre

Como os Três Leões e os Leopardos chegaram até aqui

A Inglaterra teve uma trajetória tranquila até as oitavas de final, liderando o Grupo L com sete pontos. Os Três Leões conquistaram vitórias sobre a Croácia e o Panamá antes de empatarem de forma tática com Gana. A fase de grupos terminou em grande estilo, com Jude Bellingham e Harry Kane respondendo às principais expectativas diante do gol para garantir a liderança.

A trajetória da República Democrática do Congo até sua histórica primeira participação nas oitavas de final destacou sua transformação em uma das seleções mais formidáveis da África em torneios internacionais. Competindo no difícil Grupo K, os Leopards conquistaram a melhor terceira colocação com quatro pontos. Eles estrearam com um memorável empate em 1 a 1 contra Portugal e, apesar de uma derrota apertada por 1 a 0 para a Colômbia, se recuperaram de forma enfática com uma goleada de 3 a 1 sobre o Uzbequistão, garantindo assim sua classificação.

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Mudanças táticas defensivas podem definir o confronto

A flexibilidade tática estará em destaque neste confronto. Sébastien Desabre construiu sua equipe com base na estabilidade defensiva, garantindo 29 jogos sem sofrer gols em 57 partidas durante sua gestão. Embora tenha historicamente preferido uma defesa com quatro jogadores, Desabre utilizou um rígido bloco defensivo de cinco neste torneio para frustrar potências europeias como Portugal.

A equipe voltará ao seu disciplinado bloco baixo para limitar o espaço dos craques criativos da Inglaterra, buscará absorver a pressão contínua e atacará com precisão no contra-ataque. A Inglaterra precisará estar atenta ao acompanhamento da posse de bola, já que qualquer bola perdida na transição será rapidamente recuperada pela linha de ataque direta do Congo.

Armas letais de contra-ataque para testar os favoritos

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A transição ofensiva da RD Congo depende fortemente da devastadora articulação entre Yoane Wissa e Cédric Bakambu. Wissa, que tem muito a provar após sua primeira temporada no Newcastle, vem em excelente forma, tendo marcado três dos quatro gols do Congo na fase de grupos.

Eles contam com o apoio de um meio-campo poderoso e trabalhador, que conta com Noah Sadiki, do Sunderland — responsável por jogadas atléticas e progressivas com a bola —, ao lado do altamente cotado Ngal’ayel Mukau, do Lille. Essa dupla ameaça, combinando a mobilidade do meio-campo com a velocidade da linha de frente, colocará à prova a velocidade de recuperação dos laterais ingleses na retaguarda.

Linhas defensivas estáveis

A Inglaterra ostenta imensa coesão defensiva sob o comando de Tuchel, embora persistam dúvidas quanto à condição física de Reece James, do Chelsea, e Jarell Quansah, do Liverpool, após recentes problemas no tornozelo. Os Três Leões contarão com a dupla consolidada de zagueiros centrais formada por John Stones e Marc Guéhi para orquestrar o jogo a partir da retaguarda e proteger as ambições de Jordan Pickford de não sofrer gols.

A República Democrática do Congo contra-ataca com uma linha defensiva incrivelmente sólida e de alto nível. O capitão Chancel Mbemba é o âncora no coração da defesa, ladeado por jogadores com experiência na Premier League e em competições europeias: Aaron Wan-Bissaka, do West Ham, Axel Tuanzebe, do Burnley, e Arthur Masuaku, do Lens. Essa unidade provou que raramente perde por mais de um gol quando está com o time completo, o que significa que a Inglaterra enfrentará uma tarde longa e metódica tentando romper essa defesa.

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Seleção da Inglaterra com 26 jogadores

Goleiros: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

Defensores: Dan Burn, Trevoh Chalobah, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O’Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones

Meio-campistas: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers

Atacantes: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

Seleção da República Democrática do Congo com 26 jogadores

Goleiros: Matthieu Epolo, Timothy Fayulu, Lionel Mpasi

Defensores: Dylan Batubinsika, Gedoon Kalulu, Steve Kapuadi, Joris Kayembe, Arthur Masuaku, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka

Meio-campistas: Theo Bongonda, Brian Cipenga, Meshack Elia, Gael Kakuta, Edo Kayembe, Nathanael Mbuku, Samuel Moutoussamy, Ngal'ayel Mukau, Charles Pickel, Noah Sadiki, Aaron Tshibola

Atacantes: Cedric Bakambu, Simon Banza, Fiston Mayele, Yoane Wissa

Notícias e escalações

Thomas Tuchel não publicou nenhuma lista oficial de lesionados ou suspensos antes desta partida, e nenhuma escalação provável foi divulgada. Espera-se que haja atualizações mais perto do início da partida. A principal preocupação em relação à condição física gira em torno da posição de lateral-direito, com a disponibilidade de Jarrell Quansah incerta após ele ter sido forçado a sair de campo durante a partida contra o Panamá. Por outro lado, espera-se que Declan Rice retorne à escalação titular após ter ficado de fora daquela partida para tratar de um problema na panturrilha.

Quanto à República Democrática do Congo, Sébastien Desabre também ainda não confirmou sua escalação nem informou sobre lesões ou suspensões por meio de canais oficiais. Mais notícias sobre a equipe serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

A Inglaterra chega a esta partida em excelente fase, tendo vencido quatro das últimas cinco partidas e empatado uma. Sua última partida foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Panamá na fase de grupos da Copa do Mundo, e também derrotou a Croácia por 4 a 2 na estreia no torneio. Os únicos pontos perdidos foram em um empate sem gols com Gana. Nessas cinco partidas, a Inglaterra marcou dez gols e sofreu dois, mantendo o gol invicto em duas ocasiões.

O histórico recente da RD Congo é mais misto. A equipe venceu sua última partida da fase de grupos por 3 a 1 contra o Uzbequistão, o que se mostrou decisivo para garantir sua classificação. Antes disso, empatou em 1 a 1 com Portugal e perdeu por 1 a 0 para a Colômbia. Em dois amistosos antes do torneio, empatou em 0 a 0 com a Dinamarca e perdeu por 2 a 1 para o Chile. Ao longo de cinco partidas, a RD Congo marcou cinco gols e sofreu quatro, com um histórico de duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Histórico de confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos entre a Inglaterra e a RD Congo disponíveis no conjunto de dados atual. Este confronto pode representar um encontro raro ou o primeiro entre as duas nações nesta fase de um grande torneio, mas não há registros históricos de partidas confirmados aqui.

Classificação

A Inglaterra terminou em primeiro lugar no Grupo L, enquanto a República Democrática do Congo avançou do Grupo K na terceira colocação.