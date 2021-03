Inglaterra x Polônia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Partida será nesta quarta-feira (31), pela terceira rodada do grupo I das Eliminatórias Europeias; saiba como acompanhar na internet

Inglaterra e Polônia se enfrentam nesta quarta-feira (31), em Londres, a partir das 15h45 (de Brasília), pela terceira rodada do grupo I das Eliminatória da Copa do Mundo de 2022. Londres. A partida terá transmissão ao vivo da TNT e do streaming Estádio TNT Sports. Aqui na Goal, você acompanha a partida em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inglaterra x Polônia DATA Quarta-feira, 31 de março de 2021 LOCAL Wembley, Londres, FRA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Inglaterra quer mais uma vitória/ Foto: Getty

A partida terá transmissão da TNT e da plataforma de streaming Estádio TNT Sports. Aqui na Goal, você pode acompanhar minuto a minuto do confronto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Inglaterra vem de duas vitórias consecutivas na competição e quer, novamente, somar pontos em casa. A equipe segue sem poder contar com Saka e Rashford, enquanto Pope deve sero titular no gol.

Do outro lado, a Polônia tem uma importante baixa: Robert Lewandowski sofreu uma lesão ligamentar e não participará do jogo. Desta forma, Milik e Piatek devem formar a dupla de ataque polonesa.

Provável escalação da Inglaterra: Pope; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips, Mount; Sterling, Kane, Foden.

Provável escalação da Polônia: Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Rybus; Krychowiak, Moder, Jozwiak; Zielinski; Milik, Piatek.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

INGLATERRA

JOGO CAMPEONATO DATA Albânia 0 x 2 Inglaterra Eliminatórias 28 de março de 2021 Inglaterra 5 x 0 San Marino Eliminatórias 25 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Inglaterra x Áustria Amistoso 2 de junho de 2021 16h (de Brasília) Inglaterra x Romênia Amistoso 6 de junho de 2021 A confirmar

POLÔNIA

JOGO CAMPEONATO DATA Polônia 3 x 0 Andorra Eliminatórias 28 de março de 2021 Hungria 3 x 3 Polônia Eliminatórias 25 de março de 2021

Próximas partidas