Inglaterra x País de Gales: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Amistoso entre os vizinhos do Reino Unido não terá Bale, mas pode ter diversas novidades na seleção inglesa

Após empatar com a na , a tem um clássico pela frente para se preparar para mais dois jogos da competição europeia. Inglaterra e se enfrentam nesta quinta-feira, 8 de outubro, às 16h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo na TNT, EI Plus e no Youtube. Na Goal, você acompanha as a partida em tempo real, com comentários ao vivo, clicando AQUI.

QUANDO É?

JOGO Inglaterra x País de Gales DATA Quinta-feira, 8 de outubro de 2020 LOCAL Wembley Stadium - Londres, ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Imáges

A partida terá transmissão no TNT, EI Plus e no Youtube do Esporte Interativo, por streaming. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Grandes destaques do início da temporada 2020/21 da Premier League estarão em campo no Wembley para o clássico entre ingleses e galeses. Gareth Southgate poderá tentar diversos estreantes neste amistoso como Dean Henderson, Reece James, Bukayo Saka, Harvey Barnes e Calvert-Lewin, atacante do que está "on fire".

A grande contratação do para a temporada, Gareth Bale não defenderá seu país no amistoso. Aaron Ramsey, desfalque nos últimos dois jogos, estará disponível para os galeses tentarer superar os vizinhos do Reino Unido.

Provável escalação da Inglaterra: Henderson; Alexander-Arnold, Maguire, Dier, Chilwell; Ward-Prowse, Phillips, Saka; Sancho, Calvert-Lewin, Barnes.

Provável escalação do País de Gales: Hennessey; N. Williams, Mepham, Ampadu, Davies; Morrell, J. Williams; Brooks, Ramsey, James; Moore.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INGLATERRA

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Inglaterra Nations League 5 de setembro de 2020 Dinamarca 0 x 0 Inglaterra Nations League 8 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Inglaterra x Nations League 11 de outubro de 2020 13h (de Brasília) Inglaterra x Dinamarca Natiosn League 14 de outubro de 2020 15h45 (de Brasília)

PAÍS DE GALES

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Finlândia 0 x 1 País de Gales Nations League 3 de setembro de 2020 País de Gales 1 x 0 Bulgária Nations League 6 de setembro de 2020

Próximas partidas