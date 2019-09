Inglaterra x Kosovo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Seleções entram em campo pela sexta rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Eurocopa; veja como acompanhar ao vivo na TV e internet

Alerta de jogão! e Kosovo entram em campo nesta terça-feira (10), às 15h45 (de Brasília), em duelo válido pela quinta rodada do Grupo A das Eliminatórias da 2020. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal EI Plus. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inglaterra x Kosovo DATA Terça-feira, 10 de setembro LOCAL St Mary's Stadium - ING HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal EI Plus. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INGLATERRA

Líder do Grupo A com nove pontos e invicta nas Eliminatórias da Euro, a Inglaterra chega embalada pelo seu ataque, que registra 14 gols.

Provável escalação da Inglaterra: Pickford; Alexander-Arnold, Keane, Maguire, Rose; Henderson, Rice, Chamberlain; Sancho, Kane, Sterling

KOSOVO

Em campanha surpreendente, Kosovo é o atual vice-líder com um ponto a menos e chega ao duelo empolgado pela boa vitória por 2 a 1 sobre a .

Provável escalação do Kosovo: ​​Muric; Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Hadergjonaj; Voca, Halimi; Zhegrova, Celina, Rashani; Muriqi

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INGLATERRA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA 0 (5) x (6) 0 Inglaterra Liga das Nações 9 de junho Inglaterra 4 x 0 Bulgária Eliminatórias da Euro 7 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO República Tcheca x Inglaterra Eliminatórias da Euro 11 de outubro 15h45 (de Brasília) Bulgária x Inglaterra Ekiminatórias da Euro 14 de outubro 15h45 (de Brasília)

KOSOVO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Bulgária 2 x 3 Kosovo Eliminatórias da Euro 10 de junho Kosovo 2 x 1 República Tcheca Eliminatórias da Euro 7 de setembro

Próximas partidas