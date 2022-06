Inglaterra x Itália: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Nations League 2022

Jogo da terceira rodada da Liga das Nações acontece neste sábado (11); veja como acompanhar na TV e na internet

Inglaterra e Itália entram em campo na tarde deste sábado (11), em Wolverhampton, às 15h45 (de Brasília), pela terceira rodada do grupo 3 da Nations League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Inglaterra x Itália DATA Sábado, 11 de junho de 2022 LOCAL Molineux Stadium, Wolverhampton - ING HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

Informações da partida

Se quiser continuar viva na Nations League, a Inglaterra não pode mais desperdiçar pontos em seu caminho. Na lanterna do grupo 3 com apenas um ponto conquistado, a seleção inglesa vem de uma derrota e um empate na competição.

Devido ao desgaste do elenco em função do fim da temporada europeia, o técnico Gareth Southgate deve dar sequência ao seu rodízio, mas sabendo que não poderá contar com Phillips e Tomori, machucados. Além disso, o técnico espera que Phil Foden esteja em condições, após covid-19, assim como James Justin, que tem dores na panturrilha. Quem não deve ficar de fora é Harry Kane, que alcançou a marca de 50 gols marcados pela seleção.

A Itália, por sua vez, é a líder da chave, com quatro pontos marcados. A Azzura acumula um empate e uma vitória até o momento na competição. Fora da Copa do Mundo, o técnico Roberto Mancini já iniciou o processo de reformulação do time, e liberou Bonucci e Belotti para férias. Florenzi, Acerbi e Scamacca, que descansaram na última rodada, devem voltar.

Prováveis escalações

Inglaterra: Ramsdale; James, Stones, Guehi, Trippier; Rice, Bellingham; Bowen, Mount, Grealish; Kane.

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Mancini, Spinazzola; Locatelli, Tonali, Barella; Gnonto, Scamacca, Raspadori.

Desfalques

Inglaterra

Tomori e Philipps: lesionados.

Itália

Bonucci e Belotti: liberados para férias.

Últimos resultados e próximos jogos

Itália

JOGO CAMPEONATO DATA Itália 2 x 1 Hungria Nations League 7 de junho de 2022 Itália 1 x 1 Alemanha Nations League 4 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Alemanha x Itália Nations League 14 de junho de 2022 15h45 (de Brasília) Itália x Inglaterra Nations League 23 de setembro de 2022 15h45 (de Brasília)

Inglaterra

JOGO CAMPEONATO DATA Alemanha 1 x 1 Inglaterra Nations League 7 de junho de 2022 Hungria 1 x 0 Inglaterra Nations League 4 de junho de 2022

Próximas partidas