Inglaterra x Irlanda: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

As seleções se enfrentam na quinta (12), às 17h (de Brasília), no monumental Wembley; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

x fazem uma partida amistosa, na quinta-feira (12), às 17h (de Brasília), no histórico Estádio de Wembley. O jogo vai anteceder as duas próximas rodadas da Liga das Nações da Uefa. A partida terá transmissão ao vivo na TNT, em TV fechada, e no EI Plus, em streaming. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inglaterra x Irlanda DATA Quinta-feira, 12 de novembro de 2020 LOCAL Wembley - Londres, ING HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Irlandeses vão à Inglaterra antes da Liga das Nações / Foto: Cody Glenn, Sportsfile

A partida terá transmissão ao vivo na TNT, em TV fechada, e no EI Plus, em streaming. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Antes de mais dois compromissos na Liga das Nações, Inglaterra e Irlanda se enfrentam, tentando dar a volta por cima depois dos últimos jogos, em que ambos saíram derrotados, os ingleses em casa.

Uma baixa importante para a Inglaterra nesta convocação é Alexander-Arnold, cortado por conta de uma lesão sofrida atuando pelo , no clássico contra o . A escalação do amistoso deve ter algumas mudanças da equipe para a Nations, mas Maguire e James, suspensos para o rodada, atuam.

Provável escalação da Inglaterra: Pope; Maguire, Coady, Mings; James, Winks, Rice, Saka; Grealish, Foden; Calvert-Lewin

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INGLATERRA

JOGO CAMPEONATO DATA Inglaterra 0 x 1 Liga das Nações 14 de outubro de 2020 Inglaterra 2 x 1 Liga das Nações 11 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bélgica x Inglaterra Liga das Nações 15 de novembro de 2020 16h45 (de Brasília) Inglaterra x Liga das Nações 18 de novembro de 2020 16h45 (de Brasília)

IRLANDA

JOGO CAMPEONATO DATA Finlândia 1 x 0 Irlanda Liga das Nações 14 de outubro de 2020 Irlanda 0 x 0 Liga das Nações 11 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO País de Gales x Irlanda Liga das Nações 15 de novembro de 2020 14h (de Brasília) Irlanda x Bulgária Liga das Nações 18 de novembro de 2020 16h45 (de Brasília)

Randolph; Christie, O'Shea, Egan, Long; Molumby, McCarthy, Browne; Horgan, Idah, Brady