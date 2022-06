Inglaterra x Hungria: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Nations League

Jogo acontece nesta terça-feira (14), pela quarta rodada do Grupo 3; veja como acompanhar na TV e na internet

Inglaterra e Hungria se enfrentam nesta terça-feira (14), no Molineux Stadium, a partir das 15h45 (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos da Uefa Nations League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Inglaterra x Hungria DATA Terça-feira, 14 de junho de 2022 LOCAL Molineux Stadium - Wolverhampton, ING HORÁRIO 15h45 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Clément Turpin

Assistentes: Nicolas Danos e Cyril Gringore

Quarto árbitro: Ruddy Buquet

VAR: Willy Delajod

Informações da partida

Buscando a liderança do Grupo 3, a Hungria, com quatro pontos, um a menos que a líder Itália, busca reencontrar o caminho da vitória após a derrota para a Itália e o empate com a Alemanha nos dois últimos jogos.

Para o confronto, o técnico Marco Rossi não poderá com Peter Gulacsi, suspenso pelo segundo cartão amarelo enquanto Andras Schafer retorna ao time titular. Assim, Callum Styles volta para o banco de reservas.

Do outro lado, a Inglaterra, na lanterna do grupo, com apenas dois pontos, busca a primeira vitória na Liga das Nações. Até o momento, são dois empates e uma derrota.

Gareth Southgate segue sem contar com Phil Foden, com Covid-19, enquanto Harry Kane deve entrar no lugar deTammy Abraham.

Prováveis escalações

Inglaterra: Pope; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Bellingham, Ward-Prowse, Gallagher; Saka, Kane, Sterling.

Hungria: Dibusz; Lang, Orban, At. Szalai; L. Nego, Schafer, A. Nagy, Z. Nagy; Sallai, Szoboszlai; Ad. Szalai.

Desfalques

Inglaterra

Phil Foden: Covid-19.

Hungria

sem desfalques confirmados.

A campanha da Inglaterra na Liga das Nações

Hungria 1 x 0 Inglaterra - 4 de junho de 2022

Alemanha 1 x 1 Inglaterra - 7 de junho de 2022

Inglaterra 0 x 0 Itália - 11 de junho de 2022

Inglaterra x Hungria - 14 de junho de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Itália x Inglaterra - 23 de setembro de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Inglaterra x Alemanha - 26 de setembro de 2022, às 15h45 (de Brasília)

A campanha da Hungria na Liga das Nações

Hungria 1 x 0 Inglaterra - 4 de junho de 2022

Itália 2 x 1 Hungria - 7 de junho de 2022

Hungria 1 x 1 Alemanha - 11 de junho de 2022

Alemanha x Itália - 14 de junho de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Alemanha x Hungria - 23 de setembro de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Inglaterra x Alemanha - 26 de setembro de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Inglaterra

JOGO CAMPEONATO DATA Alemanha 1 x 1 Inglaterra Liga das Nações 7 de junho de 2022 Inglaterra 0 x 0 Itália Liga das Nações 11 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Itália x Inglaterra Liga das Nações 23 de setembro de 2022 15h45 (de Brasília) Inglaterra x Alemanha Liga das Nações 26 de setembro de 2022 15h45 (de Brasília)

Hungria

JOGO CAMPEONATO DATA Itália 2 x 1 Hungria Liga das Nações 7 de junho de 2022 Hungria 1 x 1 Alemanha Liga das Nações 11 de junho de 2022

Próximas partidas