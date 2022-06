Inglaterra x Holanda: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do amistoso internacional feminino

Partida acontece nesta sexta-feira (24), em amistoso preparatório para a Eurocopa feminina; veja como acompanhar na TV e na internet

A Inglaterra recebe a Holanda na tarde desta sexta-feira (24), a partir das 16h (de Brasília), em Leeds, em amistoso internacional preparatório para a Eurocopa feminina. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

As equipes estão em reta final de preparação para a Eurocopa e realizam os últimos ajustes para definir as suas onze iniciar.

De um lado, a Inglaterra não poderá contar com a sua maior artilheira de todos os tempos, Ellen White, que testou positivo para covid-19. Do outro, a Holanda não tem problemas no elenco e promete ir com força máxima a campo.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Possível escalação do Inglaterra: Earps; Stokes, Wubben-Moy, Bright, Bronze; Walsh, Williamson, Hemp, Stanway, Mead; Kelly.

Possível escalação do Holanda: Van Veenendaal; Olislagers, Janssen, Nouwen, Wilms; Groenen, Spitse, Pelova; van Dooren, Beerensteyn, Miedema.

Desfalques da partida

Inglaterra:

Ellen White: covid-19.

Holanda:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Inglaterra x Holanda DATA Sexta-feira, 24 de junho de 2022 LOCAL Elland Road, Leeds - ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Inglaterra

JOGO CAMPEONATO DATA Inglaterra 3 x 0 Bélgica Amistoso 16 de junho de 2022 Irlanda do Norte 0 x 5 Inglaterra Eliminatória europeias 12 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Suíça x Inglaterra Amistoso 30 de junho de 2022 13h (de Brasília) Inglaterra x Áustria Eurocopa 6 de julho de 2022 16h (de Brasília)

Holanda

JOGO CAMPEONATO DATA Holanda 5 x 1 África do Sul Amistoso 12 de abril de 2022 Holanda 12 x 0 Chipre Eliminatórias europeias 8 de abril de 2022

Próximas partidas