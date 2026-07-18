Inglaterra x França: os piores números do Manchester United em 68 anos... e dois acontecimentos históricos para o Arsenal

A escalação da seleção da Inglaterra contra a França, na partida pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, na noite deste sábado, marcou um fato notável com a presença de três jogadores do Arsenal no time titular, pela primeira vez em 24 anos.

De acordo com a rede de estatísticas “Opta”, Declan Rice, Bukayo Saka e Iberechi Eze na partida como titulares, sendo esta a primeira vez que a seleção da Inglaterra escala três jogadores do Arsenal em uma partida da Copa do Mundo desde o confronto contra o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de 2002, quando David Seaman, Sol Campbell e Ashley Cole participaram.

Leia também

Trump: Queremos sediar a Copa do Mundo sem o Canadá e o México... e Infantino tomou uma decisão excelente

Atacante da Espanha: “Vou apertar a mão de Trump por obrigação, para que ele não me coloque na prisão”

Além disso, Declan Rice se tornou o segundo jogador do Arsenal a comandar a seleção da Inglaterra em uma partida de um grande torneio (Copa do Mundo ou Euro), depois de Tony Adams, que foi capitão na Euro 1996.

Por outro lado, a Copa do Mundo de 2026 será a primeira edição do torneio, desde 1958, em que nenhum jogador do Manchester United participará de nenhuma partida pela seleção da Inglaterra.

A Inglaterra foi derrotada pela Argentina (2 a 1) na semifinal, enquanto a França foi eliminada pela Espanha (2 a 0) na mesma fase.







