Inglaterra x EUA: espionagem, artilheiras e times 100% na semi da Copa feminina

Depois de passar pelas donas da casa, os EUA encontram as Leoas da Inglaterra, que despontam como uma das favoritas

A feminina vai entrando em seus dias finais. Com a final marcada para o próximo domingo, 07 de julho, o primeiro jogo das semifinais entre e marca a primeira seleção a garantir sua vaga em . Além de toda a grandeza de uma semifinal de Copa do Mundo, esse jogo ganhou contornos ainda mais interessantes e que devem fazer qualquer apaixonado por futebol assistir a essa partida.

Uma das primeiras coisas que se pode comentar sobre essa partida é que coloca a seleção estadunidense três vezes campeã do mundo e com quatro medalhas de ouro nas frente à crescente equipe inglesa, que vem chamando a atenção pelos bons jogos e pelo desempenho de algumas atletas em especial como Lucy Bronze, Nikita Parris, Fran Kirby e Ellen White.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste do serviço por um mês grátis!

Essa última disputa a artilharia do torneio com outras duas jogadoras dos Estados Unidos. Tanto White, quanto Megan Rapinoe quanto Alex Morgan marcaram cinco gols cada uma nessa Copa do Mundo. O que diferencia as duas estadunidenses da inglesa é que Rapinoe e Morgan contam com três assistências enquanto White não tem nenhuma. Portanto, mais do que um jogo de eliminação de duas das francas favoritas ao título, trata-se da última partida de pelo menos uma das artilheiras da competição. Vale lembrar, porém, que os cinco gols de Morgan foram marcados na goleada sobre a por 3 a 0.

Outro caso que servirá para despertar ainda mais os ânimos dos envolvidos na partida é o reportado caso de espionagem que a seleção estadunidense teria feito contra o país colonizador. Em um caso que vem sendo chamado de 'Hotelgate' (um trocadilho com a palavra 'Watergate', que foi o escândalo de espionagem que levou à renúncia do ex-presidente Richard Nixon, em 1974), funcionários da delegação inglesa flagraram membros da comissão dos EUA no hotel em que as 'leoas' estão hospedadas. O assunto foi denunciado pelos jornais ingleses e o treinador Phil Neville condenou a atitude dizendo que a Inglaterra jamais faria algo do tipo.

A treinadora dos Estados Unidos, Jill Ellis - curiosamente nascida e criada na Inglaterra até os 15 anos - afirmou que não se tratava de espionagem. Ellis disse que membros da delegação estavam conhecendo e conferindo o hotel para uma possível classificação à final, que ocorrerá na cidade de Lyon. A ideia era ver se o hotel das inglesas era bom o suficiente para hospedar as estadunidenses caso cheguem à final.

Razão para Ellis ou Neville, o fato é que fatos como esse ajudam a aumentar uma tensão que já existe naturalmente por se tratar de país colonizado contra o colonizador e toda a história envolvida entre as nações.

São esperadas 57 mil pessoas em Lyon para ver essa que promete ser uma das grandes semifinais da história da Copa do Mundo feminina. Esse grande número de pessoas terá a oportunidade de ver de perto jogadoras como Tobin Heath, Lucy Bronze, Nikita Parris, Carli Lloyd, Alex Greenwod, Jill Scott, além das já citadas Ellen White, Alex Morgan e Megan Rapinoe.

As duas seleções chegam para a semifinal com 100% de aproveitamento. Foram cinco jogos para cada, com cinco vitórias. A Inglaterra marcou 11 gols e sofreu apenas um, e é a melhor defesa da Copa. Já os Estados Unidos sofreram dois gols e marcaram 22 tentos, o que faz a equipe ter o melhor ataque da competição.

O último jogo entre as duas seleções aconteceu em março, na She Believes Cup e acabou com um empate por 2 a 2.

O tal do favoritismo chega claramente para as atuais campeãs do mundo, enquanto a Inglaterra busca acabar com a hegemonia das estadunidenses que tem demonstrado algumas falhas e fraquezas durante o mundial.