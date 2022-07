Inglaterra x Espanha: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das quartas de final da Eurocopa feminina

Partida acontece nesta sexta-feira (15), pela terceira rodada da Euro feminina; veja como acompanhar na TV e na internet

Inglaterra e Espanha entram em campo na tarde desta quarta-feira (20), no Falmer Stadium, a partir das 16h (de Brasília), pelas quartas de final da Eurocopa feminina. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

Depois de ter encerrado a primeira fase com 100% de aproveitamento no Grupo A e com 14 gols marcados e nenhum sofrido, a seleção inglesa, sob o comando de Sarina Wiegman, entrará em campo sem baixas.

"Nós nos preparamos para o jogo e queremos fazer o nosso melhor jogo. Se necessário, sabemos que temos jogadores que podem realmente impactar o jogo ou dar um impulso extra. Mostramos isso em todos os outros jogos antes, então isso é absolutamente algo que temos em mente. É um ponto forte da nossa equipe.", afirmou a treinadora.

Do outro lado, a Espanha avançou ao mata-mata após ter garantido a vice-liderança do Grupo B, com seis pontos (duas vitórias e uma derrota).

Para Jorge Vilda, as suas jogadores terão pela frente uma das candidatas ao título do torneio.

"A Inglaterra é uma clara candidata ao título. Tem velocidade, jogo combinado e defensivamente muito sólida. Tem grandes jogadoras em todas as posições. A única coisa que posso garantir é que daremos tudo para vencê-las", apontou o treinador.

Prováveis escalações

Possível escalação da Inglaterra: Earps; Bronze, Brilhante, Williamson, Daly; Walsh, Stanway; Kirby; Cânhamo, Branco, Hidromel.

Possível escalação da Espanha: Paños; Batlle, Paredes, Mapi León, Ouahabi; Bonmatí, Guerrero, Guijarro; Caldentey, González, Cardona.

Desfalques da partida

Inglaterra:

sem desfalques confirmados.

Espanha:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Inglaterra x Espanha DATA Quarta-feira, 20 de julho de 2022 LOCAL Falmer Stadium - Brighton & Hove, ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Inglaterra

JOGO CAMPEONATO DATA Inglaterra 8 x0 Noruega Eurocopa feminina 11 de julho de 2022 Irlanda do Norte 0 x 5 Inglaterra Eurocopa feminina 15 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Áustria x Inglaterra Eliminatórias europeias 3 de setembro de 2022 A confirmar Inglaterra x Luxemburgo Eliminatórias europeias 6 de setembro de 2022 15h30 (de Brasília)

Espanha

JOGO CAMPEONATO DATA Alemanha 2 x 0 Espanha Eurocopa feminina 11 de julho de 2022 Dinamarca 0 x 1 Espanha Eurocopa feminina 16 de julho de 2022

Próximas partidas