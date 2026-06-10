Inglaterra x Croácia: Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: Tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - L Dallas Stadium

O jogo Inglaterra x Croácia terá início no dia 17 de junho de 2026, às 20h (GMT) e às 16h (EST).

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Inglaterra x Croácia: Contexto da partida

A partida no Texas tem enorme importância para duas seleções determinadas a começar com força em um dos grupos mais competitivos do torneio. Com as expectativas crescendo em casa, o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, buscará demonstrar que sua abordagem tática fluida e agressiva pode ter sucesso no maior palco do futebol, liderando um time altamente organizado e incansável, sedento por causar impacto em sua busca pelo sucesso mundial. No caminho deles está uma seleção croata disciplinada e resiliente, liderada porZlatko Dalić, cuja identidade estrutural pragmática e compostura técnica letal a tornam incrivelmente difícil de ser vencida, contando com uma ética de trabalho coletivo incansável e inteligência de veteranos para frustrar e punir os gigantes mundiais. Tendo como pano de fundo o espetacular Estádio de Dallas (AT&T Stadium), com suas instalações de classe mundial e uma torcida apaixonada pelo torneio, o confronto promete ser um dos jogos de destaque da primeira rodada.

Com adversários formidáveis como Gana e Panamá também competindo no Grupo L, nenhuma das equipes pode se dar ao luxo de tropeçar logo no início. A Inglaterra verá este jogo como a oportunidade perfeita para reforçar sua crescente reputação entre a elite mundial, aproximar-se de repetir ou superar as alturas de sua histórica campanha no torneio de 1966 e mostrar o imenso progresso tático alcançado sob o comando de seu técnico visionário. A Croácia, por sua vez, chega ansiosa para provar que esta geração pode mais uma vez superar todas as expectativas, aproveitando a liberdade psicológica e o pedigree conquistado durante suas icônicas classificações recentes no pódio. Enquanto as luzes brilham intensamente em Arlington, a intensidade e a pressão de uma estreia na Copa do Mundo serão impossíveis de ignorar, com a pressão coletiva, a gestão precisa do elenco e a execução precisa no terço final do campo provavelmente desempenhando um papel decisivo para determinar quem conquistará a valiosa vitória na estreia.

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O caminho para a Copa do Mundo da FIFA 2026

A campanha dominante da Inglaterra nas eliminatórias

Os Três Leões garantiram sua vaga na América do Norte ao completar uma trajetória notavelmente tranquila e invicta nas eliminatórias da UEFA. Em vez de se envolver no drama de tirar o fôlego das repescagens, a Inglaterra transformou com confiança o Grupo K em uma demonstração de controle tático e profundidade impressionante do elenco.

A base de sua campanha vitoriosa pela Europa foi uma combinação devastadora de jogadas ofensivas precisas e uma estrutura defensiva altamente disciplinada. Sob a orientação inicial da comissão técnica provisória da FA, antes da nomeação de Thomas Tuchel, a Inglaterra impôs um ritmo imbatível, derrotando sistematicamente seus rivais regionais com vitórias convincentes fora de casa, incluindo uma goleada implacável por 5 a 0 sobre a Sérvia, em Belgrado. Ao perder poucos pontos ao longo de todo o ciclo e garantir o primeiro lugar com autoridade absoluta, a seleção garantiu com facilidade a classificação direta para a fase final, permitindo que o país se concentrasse inteiramente no aprimoramento de seu plano tático para a fase principal.

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A trajetória duradoura da Croácia no torneio

Enquanto a Inglaterra contou com eficiência cirúrgica para dominar seu grupo, os Vatreni garantiram sua vaga na fase final por meio de uma campanha de qualificação marcada por resiliência tática, compostura dos veteranos e imensa maturidade na fase de grupos. Navegando por um cenário europeu competitivo, a Croácia utilizou seu pedigree incomparável em torneios para lidar com momentos de alta pressão e suprimir qualquer susto potencial na qualificação.

A marca registrada da trajetória da Croácia até a competição mundial foi sua excepcional gestão de jogo e profunda estabilidade técnica no meio-campo. Sob a liderança de longa data de Zlatko Dalić, a equipe integrou com sucesso jovens promessas nacionais ao seu núcleo icônico e experiente. Ao transformar seus jogos em casa em uma fortaleza inabalável e demonstrar notável compostura durante partidas fora de casa difíceis e fisicamente exigentes, a Croácia superou sistematicamente seus adversários no grupo. Garantindo sua vaga direta na fase final com várias rodadas de antecedência, eles provaram mais uma vez que seu modelo estrutural foi perfeitamente projetado para o maior palco do esporte.

Notícias das equipes Inglaterra x Croácia

Notícias da seleção da Inglaterra

Os Três Leões montaram acampamento no Texas com um elenco de 26 jogadores incrivelmente profundo e repleto de talentos, determinados a estabelecer suas credenciais de campeões logo no início do torneio. Sob a orientação estrutural do novo técnico Thomas Tuchel, o time está operando com foco tático afiado, adaptando-se rapidamente às suas exigências meticulosas, aprimoradas em torneios. O principal trunfo da Inglaterra para a estreia é a fantástica profundidade disponível nas áreas de ataque, o que lhes dá múltiplas maneiras de alterar sua abordagem estrutural em tempo real.

O carismático capitão Harry Kane está em plena forma e liderará o ataque, flanqueado pela velocidade elétrica e pela tomada de decisões de elite de Bukayo Saka. Jude Bellingham deve assumir as responsabilidades de meia-atacante, avançando do meio-campo para ligar o jogo. Nas áreas centrais mais recuadas, Declan Rice fará parceria com Kobbie Mainoo para estabelecer domínio físico e ditar o ritmo, enquanto John Stones coordena a linha defensiva para garantir uma construção organizada a partir da retaguarda.

Notícias da seleção da Croácia

Os Vatreni chegaram a Dallas exalando a compostura coletiva que os caracteriza, apoiando-se em um histórico de excelência em torneios que os tem levado consistentemente a superar rivais mais cotados no cenário mundial. O técnico Zlatko Dalić definiu uma seleção de 26 jogadores altamente experientes e profundamente sincronizados, que equilibra seu núcleo lendário e experiente com perfis mais jovens, dinâmicos e atléticos. O principal ponto forte da Croácia continua sendo sua estabilidade absoluta sob pressão, com o sistema preferido de Dalić funcionando com total confiança psicológica.

O coração indiscutível da equipe continua sendo o eterno Luka Modrić, que controlará o ritmo estrutural da partida ao lado de Mateo Kovačić dentro de um meio-campo de classe mundial, resistente à pressão. No ataque, a presença física de Bruno Petković buscará desestabilizar os zagueiros centrais, criando espaços para Andrej Kramarić explorar. Defensivamente, Joško Gvardiol está em plena forma para ancorar a zaga com seus passes progressivos e desarmes robustos, proporcionando um escudo de elite à frente do confiável goleiro titular Dominik Livaković.

Perfis dos treinadores e filosofias táticas

Thomas Tuchel (Inglaterra)

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Um estrategista de torneios de elite e mestre do xadrez de alto nível em campo, Thomas Tuchel dá à Inglaterra uma vantagem altamente sofisticada e uma direção precisa e clínica. Entrando no centro das atenções internacionais após conquistar títulos continentais de prestígio nos principais clubes da Europa, o técnico alemão se concentra na eficiência tática e na fluidez estrutural. Ele afastou os Três Leões dos padrões passivos de posse de bola, exigindo um plano de jogo preciso e inteligente, projetado para dominar ambientes de eliminatórias de alta pressão.

Tuchel implementa uma filosofia flexível e orientada para a posse de bola, centrada na superioridade posicional e em sequências de ataque relâmpago. Ele costuma preferir um 3-4-2-1 dinâmico ou um 4-2-3-1 assimétrico, utilizando meias-armadores invertidos para manipular os corredores centrais, enquanto as tarefas são delegadas a laterais-ataques atléticos para esticar a defesa adversária. Tuchel exige precisão técnica absoluta, utilizando sequências de construção curtas e calculadas para atrair a linha defensiva adversária antes de desarmá-la com passes verticais rápidos. Seu principal objetivo em Dallas será equilibrar a liberdade criativa de sua equipe com a estabilidade defensiva, garantindo que a dupla de meio-campistas permaneça disciplinada para se proteger contra reviravoltas repentinas.

Zlatko Dalić (Croácia)

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Arquiteto indiscutível da geração de ouro da Croácia, Zlatko Dalić personifica a calma, a compostura de um veterano e uma excepcional gestão de pessoas. No comando da seleção nacional durante campanhas consecutivas e históricas em torneios internacionais, o experiente técnico construiu uma irmandade coesa baseada em resiliência psicológica, maturidade tática e confiança absoluta sob pressão. Dalić é altamente respeitado por sua capacidade de maximizar seu lendário núcleo de meio-campo, ao mesmo tempo em que integra com perfeição jovens talentos defensivos cheios de energia ao time.

Dalić organiza sua equipe em torno de um esquema 4-3-3 de grande domínio de bola e superioridade técnica, projetado para controlar totalmente o ritmo e o andamento da partida. Sua identidade tática baseia-se em esquemas centrais resistentes à pressão, utilizando combinações curtas e precisas para desgastar os adversários e ditar o ritmo do jogo a partir de zonas mais recuadas. Sem a posse de bola, a Croácia concentra-se num bloco médio compacto, fechando os espaços no terço central e deslocando-se de forma inteligente para forçar o jogo pelas laterais. O seu principal desafio nesta prestigiada partida de estreia será neutralizar a explosiva linha de ataque da Inglaterra, manter uma disciplina estrutural rigorosa durante as fases de transição e utilizar uma gestão de jogo precisa para conduzir a partida para um território familiar e mais lento.

Seleções de 26 jogadores para a Copa do Mundo

Seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo

Goleiros: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

Defensores: Dan Burn, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones

Meio-campistas: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers

Atacantes: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

Seleção da Croácia para a Copa do Mundo

Goleiros: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski, Ivor Pandur

Zagueiros: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic, Luka Vuskovic

Meio-campistas: Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro, Toni Fruk

Atacantes: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa, Igor Matanovic

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Confrontos-chave entre Inglaterra e Croácia

Harry Kane x Josip Šutalo: Este será o que se pode chamar de um confronto de pesos pesados na grande área. Kane, o capitão de classe mundial e prolífico da Inglaterra, cuja liderança precisa guiou a equipe em sua trajetória invicta até a América do Norte, se destaca pelo jogo de retenção inteligente, deslocamentos profundos e finalização letal na grande área. Josip Šutalo estará totalmente na linha de fogo; o robusto e perspicaz zagueiro central croata deve usar sua impecável noção de posicionamento, resistência física e timing aéreo para impedir que Kane gire ou orquestre jogadas para os atacantes pelas laterais.

Bukayo Saka x Joško Gvardiol: Saka chega ao torneio como o catalisador explosivo do ataque da Inglaterra pelas laterais, ostentando uma aceleração direta fenomenal, cortes precisos para dentro e habilidade de drible de elite no um contra um. Ele estará à caça de qualquer fração de espaço para explorar na lateral no momento em que a jogada avançar. No entanto, ele enfrentará um zagueiro de classe mundial e extremamente robusto: Joško Gvardiol. Será que a velocidade elétrica e as jogadas individuais de Saka conseguirão encontrar uma maneira de contornar um zagueiro croata de elite, fisicamente dominante, que se destaca por neutralizar alas de ponta e avançar para interromper jogadas?

Jude Bellingham x Mateo Kovačić: O campo de batalha tático definitivo no meio-campo. Kovačić é um maestro incansável e resistente à pressão da seleção croata, apresentando estatísticas excepcionais no transporte de bola, desarmes precisos e serenidade sob imensa pressão para proteger sua defesa. Bellingham terá a tarefa de romper essa barreira defensiva e orquestrar o ritmo de ataque dos Três Leões a partir de sua posição avançada no meio-campo, utilizando suas arrancadas poderosas e dinâmicas e jogadas inteligentes de sobrecarregamento no meio-espaço para tirar Kovačić de posição e desencadear as transições verticais da Inglaterra.

Notícias das equipes e escalações

Thomas Tuchel ainda não confirmou a provável escalação inicial da Inglaterra, e nenhuma lesão ou suspensão foi listada antes da partida. Espera-se que atualizações sejam adicionadas mais perto do início da partida, à medida que os preparativos da equipe na Flórida continuam.

A Croácia de Zlatko Dalic também não tem notícias confirmadas sobre a equipe nesta fase. Não foram relatadas lesões ou suspensões, e nenhum time titular previsto foi divulgado. Mais atualizações sobre o elenco serão divulgadas nos dias que antecedem a partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

A Inglaterra chega a esta partida com um histórico recente misto, tendo vencido três das últimas cinco partidas em todas as competições. Sua última partida foi uma vitória por 1 a 0 em um amistoso contra a Nova Zelândia em 6 de junho, embora tenha perdido por 1 a 0 para o Japão em março e tenha empatado em 1 a 1 com o Uruguai na mesma janela de jogos internacionais. Resultados anteriores incluem vitórias sobre a Albânia e a Sérvia nas eliminatórias da Copa do Mundo, onde a Inglaterra não sofreu gols em duas partidas consecutivas.

A forma da Croácia conta uma história semelhante de inconsistência. A equipe venceu sua partida mais recente por 2 a 1 contra a Eslovênia em 7 de junho, mas sofreu uma derrota por 2 a 0 para a Bélgica apenas alguns dias antes, em 2 de junho. Também perdeu por 3 a 1 para o Brasil em abril. Suas duas vitórias antes da derrota para a Bélgica foram contra a Colômbia e Montenegro, com a Croácia marcando três gols em cada uma dessas vitórias. Nos últimos cinco jogos, a equipe de Dalic marcou nove gols, mas sofreu sete.

Histórico de confrontos diretos

O último confronto entre essas seleções terminou com uma vitória da Inglaterra por 1 a 0 no Campeonato Europeu, em 13 de junho de 2021. A Inglaterra venceu três dos últimos cinco confrontos, com a Croácia conquistando uma vitória e um empate. A única vitória da Croácia nessa sequência ocorreu na semifinal da Copa do Mundo de 2018, quando derrotou a Inglaterra por 2 a 1 e chegou à final. Os cinco confrontos renderam 14 gols no total, sendo nove deles marcados pela Inglaterra, incluindo uma vitória por 5 a 1 nas eliminatórias, em setembro de 2009.

Classificação

No Grupo L, a Croácia ocupa atualmente a liderança da classificação, à frente da Inglaterra, que está em segundo lugar.