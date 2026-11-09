Inglaterra x Croácia: detalhes da partida

Liga das Nações A - Rodada 5 12 de nov. de 2026 - 14:45 Wembley

Inglaterra goleadora põe o orgulho croata à prova em Wembley

A Inglaterra recebe a Croácia em Wembley em sua penúltima partida pelo Grupo 3 da Liga das Nações da Uefa. A equipe de Thomas Tuchel precisa apenas evitar a derrota para garantir uma vaga nas quartas de final.

A Inglaterra chega em grande fase após golear a Croácia por 7 a 0 no confronto anterior, no mês passado, em um dos resultados mais contundentes da seleção inglesa nos últimos tempos. A goleada, somada a três vitórias nas quatro primeiras partidas do grupo, deixou a equipe no controle de seu destino na Liga das Nações.

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Tuchel convocou 25 jogadores, e algumas escolhas chamam a atenção. Jobe Bellingham recebe sua primeira convocação para a seleção principal após passagem pela sub-21, depois que seu irmão Jude teria defendido sua inclusão. Josh King, do Fulham, também foi convocado, com Tuchel elogiando a versatilidade e a personalidade do jogador de 25 anos.

Cole Palmer e Phil Foden são as principais ausências. Tuchel foi direto ao falar da situação de Palmer: observou que o meio-campista do Chelsea perdeu muitas convocações e que o grupo que teve um desempenho tão bom na Copa do Mundo continua tendo prioridade. Foden, por sua vez, esteve perto de voltar à seleção antes de passar para o banco de reservas no Manchester City.

Declan Rice chega à partida em excelente fase no clube. Ele lidera a Premier League em assistências nesta temporada e recebeu elogios de Mikel Arteta, técnico do Arsenal, por oferecer cada vez mais perigo no terço final do campo. Trent Alexander-Arnold também mantém seu lugar após se destacar na convocação anterior e disputa a posição de lateral-direito com Ben White e Jarell Quansah.

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A Croácia chega sob forte pressão. A equipe de Slaven Bilic perdeu três de suas últimas quatro partidas na Liga das Nações, incluindo aquela goleada sofrida em Wembley, e ocupa o terceiro lugar do grupo, com as chances de classificação praticamente encerradas.

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