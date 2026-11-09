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Inglaterra x Croácia: prévia da Liga das Nações da Uefa, com a seleção inglesa de olho no domínio da competição

Inglaterra x Croácia
Liga das Nações A
Inglaterra
Croácia

Embalada por duas vitórias consecutivas e convincentes sem sofrer gols, incluindo uma goleada impressionante por 7 a 0 em Rijeka e um triunfo tranquilo por 3 a 0 sobre a Tchéquia, a Inglaterra recebe em Londres uma seleção croata orgulhosa, determinada a recuperar o orgulho nacional e superar a amarga derrota por 2 a 1 para a Espanha, sofrida nos minutos finais.

Inglaterra x Croácia: detalhes da partida

crest
Liga das Nações A - Rodada 5
Wembley

Inglaterra goleadora põe o orgulho croata à prova em Wembley

A Inglaterra recebe a Croácia em Wembley em sua penúltima partida pelo Grupo 3 da Liga das Nações da Uefa. A equipe de Thomas Tuchel precisa apenas evitar a derrota para garantir uma vaga nas quartas de final.

A Inglaterra chega em grande fase após golear a Croácia por 7 a 0 no confronto anterior, no mês passado, em um dos resultados mais contundentes da seleção inglesa nos últimos tempos. A goleada, somada a três vitórias nas quatro primeiras partidas do grupo, deixou a equipe no controle de seu destino na Liga das Nações.

England Press ConferenceGetty Images

Tuchel convocou 25 jogadores, e algumas escolhas chamam a atenção. Jobe Bellingham recebe sua primeira convocação para a seleção principal após passagem pela sub-21, depois que seu irmão Jude teria defendido sua inclusão. Josh King, do Fulham, também foi convocado, com Tuchel elogiando a versatilidade e a personalidade do jogador de 25 anos.

Cole Palmer e Phil Foden são as principais ausências. Tuchel foi direto ao falar da situação de Palmer: observou que o meio-campista do Chelsea perdeu muitas convocações e que o grupo que teve um desempenho tão bom na Copa do Mundo continua tendo prioridade. Foden, por sua vez, esteve perto de voltar à seleção antes de passar para o banco de reservas no Manchester City.

Declan Rice chega à partida em excelente fase no clube. Ele lidera a Premier League em assistências nesta temporada e recebeu elogios de Mikel Arteta, técnico do Arsenal, por oferecer cada vez mais perigo no terço final do campo. Trent Alexander-Arnold também mantém seu lugar após se destacar na convocação anterior e disputa a posição de lateral-direito com Ben White e Jarell Quansah.

FBL-EUR-NATIONS-CRO-ENGGetty Images

A Croácia chega sob forte pressão. A equipe de Slaven Bilic perdeu três de suas últimas quatro partidas na Liga das Nações, incluindo aquela goleada sofrida em Wembley, e ocupa o terceiro lugar do grupo, com as chances de classificação praticamente encerradas.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Inglaterra x Croácia

Técnico

  • T. Tuchel

Fase atual

ING

ING - Sequência

FRA
V4-6
ESP
D2-3
CZE
V0-2
CRO
V0-7
CZE
V3-0
Gol marcado (sofrido)
20/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
CRO

CRO - Sequência

POR
D2-1
CZE
V1-2
ESP
D4-1
ING
D0-7
ESP
D1-2
Gol marcado (sofrido)
5/16
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Histórico de confrontos

Confrontos

InglaterraEmpateCroácia
4
1
0
Liga das Nações A
Croácia badge
Croácia
CRO
0
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
7
FJ
Copa do Mundo
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
4
Croácia badge
Croácia
CRO
2
FJ
Eurocopa
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
1
Croácia badge
Croácia
CRO
0
FJ
Liga das Nações A
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
2
Croácia badge
Croácia
CRO
1
FJ
Liga das Nações A
Croácia badge
Croácia
CRO
0
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
0
FJ
14Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação

UEFA Nations League A Grp. 3

#JVEDGPGCSGPSequência
1
EspanhaEspanhaESP
4400125+712
V
V
V
V
2
InglaterraInglaterraING
4301143+119
V
V
V
D
3
CroáciaCroáciaCRO
4103414-103
D
D
D
V
4
TchéquiaTchéquiaCZE
4004210-80
D
D
D
D
Championship Playoff
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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