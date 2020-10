Inglaterra x Bélgica: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Semifinalistas da Copa em 2018, os europeus se reencontram pela Nations League neste domingo (11); veja onde assistir na TV e na Internet

Após bater o País de Gales com tranquilidade em jogo amistoso, a terá uma parada dura pela frente: recebe a forte , pela terceira rodada da . Os times se enfrentam neste domingo, 11 de outubro, às 13h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo na TNT, EI Plus e no YouTube do Esporte Interativo. Na Goal, você acompanha os lances da partida em tempo real.

QUANDO É?

JOGO Inglaterra x Bélgica DATA Domingo, 11 de outubro de 2020 LOCAL Wembley Stadium - Londres, ING HORÁRIO 13h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Imáges

A partida terá transmissão no TNT, EI Plus e no Youtube do Esporte Interativo, por streaming. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Tendo vencido com reservas diante do , o treinador da Inglaterra, Gareth Southgate, deve utilizar os titulares contra uma seleção bem mais perigosa. Assim, voltam a equipe principal jogadores como Harry Kane, Trent Alexander-Arnold, Jadon Sancho, entre outros.

Com Henderson de volta, recuperado de lesão, o English Team deve ir com o que tem de melhor: Pope, que foi bem diante dos galeses, pode ganhar uma chance substituindo o criticado Pickford, enquanto Coady também pode ser titular na zaga.

Enquanto isso, a Bélgica não tem tantos problemas assim: Thorgan Hazard, lesionado, não foi convocado pelo técnico Roberto Martínez, mas seu irmão, Eden, pode substituí-lo e ser um upgrade. Courtois, entretanto, é uma grande ausência. O veterano Mignolet deve ganhar oportunidade.

Provável escalação da Inglaterra: Pope (Pickford); Maguire, Dier e Gomez (Coady); Trippier, Henderson, Rice e Alexander-Arnold; Sancho, Rashford e Kane.

Provável escalação da Bélgica: Mignolet; Alderweireld, Denayer e Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel e Eden Hazard; Mertens, Lukaku e Doku.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INGLATERRA

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Inglaterra Nations League 8 de setembro de 2020 Inglaterra 3 x 0 País de Gales Amistoso 11 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Inglaterra x Dinamarca Nations League 14 de outubro de 2020 15h45 (de Brasília) Inglaterra x Nova Zelândia Amistoso 12 de novembro de 2020 18h (de Brasília)

BÉLGICA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Bélgica 5 x 1 Nations League 8 de setembro de 2020 Bélgica 1 x 1 Amistoso 8 de outubro de 2020

Próximas partidas