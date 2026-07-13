Inglaterra x Argentina: Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: Tudo o que você precisa saber

Inglaterra x Argentina: Detalhes da partida

Copa do Mundo - Semifinal Atlanta Stadium

A partida entre Inglaterra e Argentina terá início no dia 15 de julho de 2026, às 19h (GMT) e às 15h (EST).

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Velhos rivais renovam rivalidade lendária e acirrada na semifinal decisiva

Uma das rivalidades mais históricas e acirradas do futebol internacional está prestes a reacender após um hiato de 20 anos, quando Inglaterra e Argentina se enfrentam no Atlanta Stadium por uma vaga na final da Copa do Mundo. Thomas Tuchel levou os Três Leões a um passo de sua primeira final mundial em seis décadas, moldando uma equipe resiliente que repetidamente encontrou uma maneira de superar as adversidades.

No caminho deles estão os atuais campeões mundiais, liderados por Lionel Scaloni. A Albiceleste ostenta um histórico impecável de 100% de aproveitamento ao chegar às semifinais deste torneio, o que a torna um obstáculo formidável. Com uma vaga na final em East Rutherford contra a França ou a Espanha em jogo, este confronto de alto risco promete acrescentar mais um capítulo lendário a uma história marcada por nomes icônicos e drama histórico.

Como os Três Leões e a Albiceleste chegaram até aqui

A trajetória da Inglaterra nas fases eliminatórias tem sido um teste de caráter e capacidade ofensiva. Depois de liderar o Grupo L e superar com dificuldade a República Democrática do Congo, os jogadores de Tuchel silenciaram o co-anfitrião México em um emocionante confronto pelas oitavas de final, com placar de 3 a 2, no Estádio Azteca. Eles levaram esse espírito de luta para uma quartas de final brutal em Miami contra a Noruega; apesar de terem ficado atrás no placar, dois gols mágicos de Jude Bellingham na prorrogação levaram a equipe à vitória por 3 a 2, garantindo uma sequência de quatro jogos marcando pelo menos dois gols por partida.

A defesa do título da Argentina tem sido uma verdadeira montanha-russa de emoções, com dramas de tirar o fôlego. Depois de vencer todos os jogos da fase de grupos, a equipe de Scaloni conseguiu uma virada histórica por 3 a 2 contra o Egito, antes de ser levada ao limite absoluto por uma defesa disciplinada da Suíça nas quartas de final. Com o placar empatado após 120 minutos, um gol de tirar o fôlego de Julián Álvarez na prorrogação finalmente derrotou os suíços, que estavam com dez jogadores, garantindo a vitória por 3 a 1 e estendendo a invencibilidade da Argentina na Copa do Mundo para 12 partidas desde 2022.

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A crise na lateral-direita e a emocionante disputa pela Chuteira de Ouro determinam as escolhas

A escolha tática de ambos os treinadores é fortemente influenciada pela disponibilidade defensiva ainda incerta e por uma disputa acirrada pela glória individual. O dilema da Inglaterra na lateral direita continua: Jarell Quansah continua suspenso e, com Reece James — propenso a lesões — muito improvável de ser escalado desde o início, Ezri Konsa ou Djed Spence devem entrar em campo para fortalecer a lateral contra uma temível sobrecarga pelo lado esquerdo.

A Argentina chega ao confronto em excelente condição física, deixando Scaloni com uma invejável dor de cabeça na escolha do terço final do campo, ao decidir se escala o enérgico Álvarez ou Lautaro Martínez ao lado de seu capitão carismático. A partida funciona como um campo de batalha direto pela Chuteira de Ouro do torneio, com Lionel Messi liderando a artilharia com oito gols, seguido de perto por Harry Kane e Jude Bellingham, que estão logo atrás dele com seis gols cada.

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Pressão no meio-campo x domínio dos meios-espaços definirão o rumo da partida

O plano tático girará em torno de um fascinante confronto geracional no meio-campo. Em sua primeira partida pela seleção principal contra a Inglaterra, Messi buscará se posicionar em profundidade nos espaços livres, comandando as jogadas ao lado de Enzo Fernández e Alexis Mac Allister para desmontar sistematicamente a formação inglesa e explorar o espaço atrás da zaga avançada da Inglaterra.

A estratégia de Tuchel deve priorizar a restrição estrutural e minimizar falhas defensivas. Declan Rice e Kobbie Mainoo terão a tarefa de formar uma rede de pressão compacta no meio-campo para cortar as linhas de abastecimento para Messi. A partir daí, a Inglaterra buscará se apoiar fortemente na excelente fase de Bellingham para impulsionar as transições para o ataque, explorando a linha defensiva alta da Argentina para alimentar Kane dentro da área.

Estruturas consolidadas enfrentam o teste definitivo

A Inglaterra enfrenta a difícil tarefa de reforçar uma defesa que vem sofrendo gols constantemente ao longo da fase eliminatória, sabendo que qualquer marcação passiva será punida impiedosamente por um ataque argentino irresistível, que marcou três gols em cada uma de suas últimas quatro partidas.

A Argentina enfrenta o teste mental definitivo de conter uma equipe inglesa confiante que se recusa a desistir. O sucesso depende inteiramente de Cristian Romero e Logan Bailly controlarem os movimentos espaciais de Kane e impedirem que Bellingham invada a área sem marcação.

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Provável escalação da Inglaterra contra a Argentina

Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane

Provável escalação da Argentina contra a Inglaterra

E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Fernández, Mac Allister; Messi, Álvarez

Fatos e números: Inglaterra x Argentina

Este será o sexto confronto entre as duas seleções em uma Copa do Mundo, o que torna este jogo um dos mais históricos do torneio. A Inglaterra lidera o confronto direto em torneios internacionais, com 3 vitórias contra 2 da Argentina.

Entre os confrontos mais famosos da Copa do Mundo estão a polêmica vitória da Inglaterra nas quartas de final de 1966, a infame “Mão de Deus” de Diego Maradona nas quartas de final de 1986 e o dramático confronto nas oitavas de final de 1998.

Os atuais campeões mundiais chegam às semifinais com uma sequência impecável de vitórias, sendo a única seleção nesta chave que ainda não perdeu nenhum ponto. Lionel Messi está em forma histórica, atualmente empatado na liderança da disputa pela Chuteira de Ouro com oito gols.

Comandados por Thomas Tuchel, os Três Leões apresentam uma sequência estável de vitória-empate-vitória. Eles demonstraram imensa garra nas fases eliminatórias, recuperando-se de uma desvantagem para vencer a Noruega por 2 a 1 nas quartas de final, graças a uma atuação magistral de Jude Bellingham. Harry Kane e Bellingham estão logo atrás de Messi, com 6 gols cada um no torneio.

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Seleção da Inglaterra com 26 jogadores

Goleiros: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Defensores: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)

Meio-campistas: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Atacantes: Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern de Munique), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona, por empréstimo do Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).

Seleção da Argentina com 26 jogadores

Goleiros: Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerônimo Rulli (Marseille), Emiliano Martínez (Aston Villa).

Defensores: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marselha), Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Meio-campistas: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter de Miami), Valentín Barco (Estrasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).

Atacantes: Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter de Miami), Nicolás González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter de Milão).

Notícias das equipes e escalações

Thomas Tuchel ainda não confirmou o provável time titular da Inglaterra para a semifinal, e nenhuma lesão ou suspensão foi oficialmente divulgada pela comissão técnica. Jordan Henderson continua sendo dúvida após fraturar o braço durante as comemorações após a vitória nas oitavas de final contra o México, embora o meio-campista não tenha descartado a possibilidade de jogar antes do fim do torneio. Novas informações serão adicionadas mais perto do início da partida, à medida que a situação ficar mais clara.

Lionel Scaloni também ainda não divulgou sua provável escalação para a Argentina, sem lesões ou suspensões confirmadas no elenco neste momento. Mais notícias sobre as equipes serão publicadas assim que estiverem disponíveis.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

A Inglaterra chega a Atlanta com quatro vitórias nas últimas cinco partidas, tendo empatado apenas contra Gana na estreia da fase de grupos. Sua última partida foi uma vitória disputada por 2 a 1 na prorrogação contra a Noruega nas quartas de final, com Erling Haaland supostamente tendo jogado com um vírus estomacal durante toda a partida. Anteriormente nas fases eliminatórias, a Inglaterra venceu o México por 3 a 2 e a República Democrática do Congo por 2 a 1, marcando nove gols nessas cinco partidas e sofrendo três.

A Argentina tem sido impecável nos últimos cinco jogos, vencendo todas as partidas e somando cinco vitórias em cinco. A equipe de Scaloni derrotou a Suíça por 3 a 1 em sua partida mais recente e, anteriormente, venceu o Egito por 3 a 2 e Cabo Verde pelo mesmo placar. A equipe marcou 12 gols nessas cinco partidas e sofreu cinco, tornando-se a equipe mais eficiente do torneio ao chegar às semifinais.

Histórico de confrontos diretos

O confronto mais recente entre essas duas seleções ocorreu em um amistoso em novembro de 2005, quando a Inglaterra venceu por 3 a 2. Antes disso, a Inglaterra derrotou a Argentina por 1 a 0 na fase de grupos da Copa do Mundo de 2002. Os três jogos registrados no último conjunto de dados disponível mostram a Inglaterra com duas vitórias e um empate, embora várias décadas separem essas partidas.

Classificação

A Argentina terminou em primeiro lugar no Grupo J nesta Copa do Mundo, enquanto a Inglaterra venceu o Grupo L e avançou para as oitavas de final.