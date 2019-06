Inglaterra x Argentina na Copa do Mundo feminina: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (14), pela segunda rodada do Grupo D na Copa do Mundo feminina

e entram em campo nesta sexta-feira (14), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo D da feminina.

Veja informações da partida!

JOGO Inglaterra x Argentina DATA Sexta-feira - 14 de junho LOCAL Stade Océane - FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: getty Images)

O jogo será transmitido no Sportv. Aqui, na Goal , você poderá acompanhar todos os lances em tempo real!

NOTÍCIAS

INGLATERRA

Após vencer na estreia a por 2 a 1, as inglesas buscam outro resultado positivo na segunda rodada para ficarem em uma posição confortável na última rodada, quando irão encarar o .

Atualmente, a Inglaterra ocupa a liderança do Grupo D, com três pontos.

Provável escalação: Karen Bardsley; Lucy Bronze, Steph Houghton, Millie Bright (Abbie McManus) e Alex Greenwood; Fran Kirby (Georgia Stanway), Keira Walsh e Jill Scott; Nikita Parris, Beth Mead (Karen Carney) e Ellen White

ARGENTINA

Após o empate sem gols com o Japão, as argentinas dependem apenas de si para seguirem no Mundial. Na segunda posição, com um ponto, um triunfo nesta sexta é importante.

