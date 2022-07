Inglaterra x Alemanha: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da final da Eurocopa feminina

Partida acontece neste domingo (31), pela final da Eurocopa feminina; veja como acompanhar na TV e na internet

Inglaterra e Alemanha entram em campo na tarde deste domingo (31), em Wembley, a partir das 13h (de Brasília), pela grande final da Eurocopa feminina. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

As inglesas terão praticamente boa parte do estádio cheio com sua torcida para tentar conquistar o inédito título europeu. A Inglaterra não tem problemas no elenco para a grande decisão e tem como destaque em sua campanha a defesa, tendo sofrido apenas um gol até o momento.

Do outro lado, a Alemanha mais uma vez retorna à final e quer o seu nono troféu da Euro. Assim como as adversárias, as alemãs chegam invictas para a final e podem ter o retorno de Buhl. A artilheira Popp, que balançou as redes em todos os jogos até o momento, está confirmada.

Prováveis escalações

Possível escalação da Inglaterra: Earps; Bronze, Bright, Williamson, Daly; Stanway, Walsh; Mead, Kirby, Hemp; White.

Possível escalação da Alemanha: Frohms; Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch; Magull, Oberdorf, Dabritz; Huth, Buhl, Popp.

Desfalques da partida

Inglaterra:

sem desfalques confirmados.

Alemanha:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Inglaterra x Alemanha DATA Domingo, 31 de julho de 2022 LOCAL Wembley, Londres - ING HORÁRIO 13h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Inglaterra

JOGO CAMPEONATO DATA Inglaterra 4 x 0 Suécia Eurocopa feminina 26 de julho de 2022 Inglaterra 2 x 1 Espanha Eurocopa feminina 20 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Áustria x Inglaterra Eliminatórias europeias 3 de setembro de 2022 A confirmar Inglaterra x Luxemburgo Eliminatórias europeias 6 de setembro de 2022 15h30 (de Brasília)

Alemanha

JOGO CAMPEONATO DATA Alemanha 2 x 1 França Eurocopa feminina 27 de julho de 2022 Alemanha 2 x 0 Áustria Eurocopa feminina 21 de julho de 2022

Próximas partidas