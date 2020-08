Inglaterra vai punir jogadores que tossirem de propósito em rivais ou na arbitragem

Atletas que quebrarem a nova regra poderão até levar cartão vermelho

Seria este o "novo normal"? Nesta segunda-feira (3), a FA (Federação Inglesa de Futebol), divulgou algumas das novas regras que entrarão em vigor para a próxima temporada do futebol no país. Uma delas chamou a atenção dos fãs em especial: atletas poderão ser punidos caso tossem em rivais de propósito.

A determinação da entidade é que os árbitros podem "punir jogadores caso tenham certeza que alguém, deliberadamente, de perto, tossiu na cara de um oponente ou oficial da partida".

Segundo a FA, tal ação poderia ser encarada como uma forma de "utilizar gestos ou palavras ofensivas, abusivas ou insultos", uma das infrações já previstas atualmente. Assim, seria passível de punição.

A entidade também pede aos árbitros para analisarem a gravidade da situação e punir os infratores adequadamente: de acordo com a intensidade, o jogador que tosse na cara de um rival pode ser expulso da partida ou apenas advertido com o cartão amarelo.

O documento também pede aos juízes para que estes não punam "tossidas normais" e para que eles lembrem jogadores que estes não devem cuspir no gramado - mesmo que isso não seja passível de punição.

A próxima temporada da Premier League começará no dia 12 de setembro de 2020, já com as novas regras, incluindo a decisão que permite que árbitros expulsem jogadores que tossirem de propósito em rivais.

Além disso, a IFAB também permitiu que competições sigam aplicando a regra das cinco substituições e a FA está estudando se irá utilizar tal protocolo ou não para a próxima edição do Campeonato Inglês.

O último participante da competição será decidido nesta terça-feira (4), às 15h45 (de Brasília), entre e : as duas equipes irão decidir a vaga em Wembley, no chamado "jogo mais caro do futebol". Com os times definidos e o final da Copa da Inglaterra, tudo já estará pronto para que possamos começar a falar sobre a próxima edição da Premier League.