Inglaterra sonha em ser campeã da Euro 2020 e pode ter até feriado nacional se título vier

A torcida quer mais um dia para comemorar - e se recuperar - caso a seleção levante da taça, a primeira em 55 anos

A seleção inglesa está perto de conquistar um título como não esteve nos últimos 55 anos, quando cehgaram à última final e conquistaram a Copa do Mundo de 1966. Às vésperas da final da Eurocopa 2020, a Terra da Rainha está eufórica e pode até ter feriado nacional declarado em caso de vitória contra a Itália, neste domingo (11).

"Football's coming home" (o futebol vem para casa, em tradução livre) é o lema dos ingleses nesta boa campanha da seleção na Eurocopa. E o refrão da música Three Lions, da banda britânica The Lightning Seeds pode estar perto de se concretizar.

Há 55 anos a seleção inglesa não alcançava uma final, mas desta vez chegou e com chances de título contra a Itália, que também vem de uma sequência muito boa na Euro. Na expectativa do título, porém, os ingleses já estão pensando na comemoração e querendo que ela dure por mais tempo.

Na Europa já vai ser noite quando a bola rolar para a final, que no Brasil será às 16h, em pleno domingo. A previsão é que o jogo, que vai ser em Wembley, na capital inglesa, acabe pouco antes das 22h locais, no entanto, em caso de prorrogação e pênaltis pode ir mais além. E, para poder comemorar sem se preocupar com o trabalho no dia seguinte, a população inglesa está pedindo que seja declarado um "bank holiday" na segunda-feira, caso a Inglaterra fature o título da Euro, inclusive com uma abaixo assinado, que já conta com mais de 350 mil assinaturas.

O "bank holiday" por lá é um feriado público nacional que abrange todo o Reino Unido e as dependências da Coroa, seja ele estabelecido em estatuto, declarado por proclamação real ou celebrado por convenção sob a lei comum.

Foto: Getty Images

"Domingo às 20h é um momento difícil para as famílias planejarem estar juntas para o evento - saber que teremos um dia de folga adicional no dia seguinte ajudaria muito nisso. Além disso, uma vitória histórica deve ser comemorada. Seria de se esperar que o time vencedor desfilasse o troféu, e um feriado seria o momento perfeito para isso. Além disso, os ingleses gostariam de continuar a desfrutar da vitória, dando ao setor de varejo e lazer uma oportunidade muito necessária para recuperar as receitas perdidas", disse Lee Jones, autor do abaixo-assinado, lançado na última quinta-feira (8).

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, não descartou a possibilidade de decretar feriado em caso de vitória da Inglaterra, mas também não confirmou que isso vá acontecer. "Acho que isso seria um destino tentador; vamos ver o que acontece", disse ao ser questionado no dia seguinte à classificação inglesa.

"Não quero antecipar o resultado da partida de domingo. Claramente queremos que a Inglaterra vá até o fim e ganhe a final, e então estabeleceremos nossos planos no devido tempo", completou o porta-voz de Johnson.

Alguns, porém, são contra, entendendo que não se terá uma aviso prévio, já que o resultado do jogo vai ser aguardado antes da decisão final. Neste caso, uma outra possibilidade que está sendo estudada seria a de declarar este feriado mais para frente, provavelmente seria sexta-feira, 27 de agosto, que coincidiria com o feriado já existente na segunda-feira, 30 de agosto, dando aos ingleses um fim de semana de quatro dias.