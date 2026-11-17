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A Federação Inglesa de Futebol entrou oficialmente na disputa para sediar a fase final da Liga das Nações no próximo verão europeu, em um passo importante na preparação da Inglaterra para a Eurocopa de 2028. Após uma vitória dramática sobre a Espanha na fase de grupos, a seleção inglesa pode receber a elite europeia em casa para a conclusão do torneio, em junho.

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Inglaterra entra na disputa para sediar torneio

A Inglaterra registrou oficialmente seu interesse em sediar a fase final da Liga das Nações nesta temporada, enquanto dirigentes da Federação Inglesa de Futebol (FA) buscam levar a conclusão do torneio ao país. As semifinais e a final, marcadas para junho de 2027, são realizadas em um único país-sede, e a FA quer assegurar o evento. O caminho, porém, não está livre: França e Espanha também procuraram a UEFA para manifestar interesse em sediar os quatro jogos da fase final, previstos para ocorrer entre 9 e 13 de junho.

Embora a FA queira receber o torneio, ainda há incertezas logísticas quanto à escolha dos estádios. Wembley é tradicionalmente a opção preferida para grandes eventos internacionais desse tipo, mas surgiram dúvidas sobre sua disponibilidade no período necessário. Embora os únicos eventos anunciados publicamente para junho no estádio nacional sejam dois shows de Sam Fender, eles estão marcados para depois da fase final da Liga das Nações.

Segundo a BBC Sport, a entidade avalia suas opções para garantir que a infraestrutura atenda às exigências da UEFA para um torneio de grande destaque entre quatro seleções.

Tuchel vê torneio como impulso para o sucesso

A candidatura ocorre em um momento de otimismo renovado para a seleção após uma impressionante vitória por 3 a 2 sobre a Espanha em Madri , que garantiu à Inglaterra o primeiro lugar do grupo. O técnico Thomas Tuchel acredita que disputar a Liga das Nações e, possivelmente, vencê-la daria à equipe o maior impulso psicológico possível antes da Eurocopa de 2028. Desde a criação da competição, em 2019, a Inglaterra nunca sediou a fase final. Portugal, Itália, Holanda e Alemanha já receberam as etapas decisivas do torneio.

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Após a vitória na Espanha, Tuchel deixou claras suas ambições para a competição. “Vi e ouvi falar das comemorações em Portugal quando eles venceram no ano passado. É simplesmente a melhor preparação que podemos ter para a Eurocopa. Não estamos pensando tão longe, mas é um fato”, disse o treinador à BBC Sport. “Queremos disputar essas partidas no mais alto nível para provar nosso valor, ganhar confiança e ver em que ponto estamos … para ajustar nosso jogo onde for preciso. É para isso que esta Liga das Nações é perfeita. Queremos vencê-la. Mas, antes de tudo, precisamos ganhar as quartas de final.”

Foco se volta para o sorteio das quartas de final

Getty Images

O primeiro lugar no grupo garante à Inglaterra a condição de cabeça de chave no sorteio das quartas de final, nesta sexta-feira. Isso pode ser decisivo para a disputa dos confrontos de ida e volta em março. Entre os possíveis adversários da seleção inglesa estão Bélgica, Holanda, Dinamarca e Noruega. Uma vitória na próxima fase levaria a equipe de Tuchel à fase final de junho, quando esperaria contar com a vantagem de jogar em casa caso a candidatura da FA seja aprovada pela UEFA, que geralmente prefere que o país-sede seja uma das quatro seleções semifinalistas.