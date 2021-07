Inglaterra pressionada por torcedores? Ex-seleção italiana conta com trunfo na final da Euro

Massimo Ambrosini faz análise sobre final da Eurocopa 2020 e vê Inglaterra pressionada por resultado positivo em meio ao jejum de 55 anos

O ex-jogador da seleção italiana, Massimo Ambrosini, analisou a final da Eurocopa 2020, que ocorre neste domingo (11), no estádio Wembley, em Londres. Agora comentarista do DAZN, o antigo atleta apontou a presença de tantos torcedores como uma pressão para a seleção inglesa na finalíssima do torneio.

O English Team tem a chance de acabar com o maior jejum de títulos dentre os campeões mundiais. A equipe não ia a uma final desde 1966, quando venceu a Copa do Mundo sobre a Alemanha por 4 a 2. São 55 anos de espera para a torcida, o que Ambrosini crê que pode pesar contra os comandados de Gareth Southgate.



"A presença de tantos torcedores ingleses em Wembley também pode afetar a Inglaterra, na medida em que nem todos estão habituados a jogar uma final perante o público do seu país e alguns podem sentir a pressão. Não seria a primeira vez, aliás. Historicamente, houve derrotas sensacionais de times que disputaram finais em casa: estou pensando no Bayern de Munique na Liga dos Campeões ou na França na última Euro", disse em entrevista exclusiva à Goal.



O ex-jogador ainda falou sobre a seleção italiana. Ele crê que o ítalo-brasileiro Jorginho é insubstituível no elenco comandado por Roberto Mancini.

"O Jorginho é insubstituível. No meio-campo, a Itália tem muita escolha e qualidade. Mancini deve ser agradecido pelo que fez, devemos dar-lhe crédito por ter criado uma equipe forte, corajosa e com personalidade. O que ele fez será lembrado, independentemente do resultado da final, que obviamente esperamos que seja a cereja do bolo", concluiu.